Українським сім’ям роздаватимуть продукти та засоби гігієни, яких вистачатиме на місяць: як отримати?

Прості українські родини чим далі, тим більше потребують будь-якої фінансової та гуманітарної підтримки. Чим довше триває війна, тим більший відсоток безробітних по країні, а інфляція безперервно провокує підвищення цін. У зв’язку з цим, за межею бідності опиняється все більше людей. Окрім держави, їх намагаються підтримувати волонтери, а також вітчизняні й міжнародні благодійні організації. Однією з таких є благодійний фонд “Надія”.

Дана організація оголосила про масштабну всеукраїнську допомогу родинам, які цього найбільше потребують. Видаватимуть продукти харчування, засоби гігієни та інші товари, які потрібні у щоденному побуті. Розраховуватимуть все так, що продукції вистачило на кожного члена родини з розрахунку на місяць часу.

Як отримати допомогу?

Потрібно перейти на сайт організації, заповнити заявку та відповісти на ряд запитань. Ваша заявка буде оброблена протягом кількох робочих днів і ви отримаєте відповідь, а якщо вона буде позитивною, то й саму допомогу. Також цей фонд всіляко допомагає внутрішньо переміщеним особам адаптуватися на новому місці, працює з дітьми, допомагає знайти роботу або стати волонтером. Якщо у вас виникли додаткові запитання — можна звертатися за цим номером телефону: (067) 326 52 05 або писати на пошту [email protected].

Наразі в Україні є багато корисних та безкоштовних платформ

За час війни було створено чимало цікавих ресурсів націлених на те, щоб спростити українцям життя. Наприклад, сайт https://zayava.info. Тут можна не лише подивитися зразки написання різних типів заяв, а й зайти в окремий розділ, який називається “Фінансова допомога українцям”. В цьому розділі можна подивитися, які актуальні види допомоги є станом на цей момент і хто та як може їх оформити.