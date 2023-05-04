Украинские семьи могут получить от 40 000 гривен помощи: крайний срок подачи заявки – 10 мая

Украинцам активно помогают отечественные и международные благотворительные организации. Каждая помощь ценна, однако иногда суммы действительно весомы и могут внести существенный вклад в жизнь тех, кто сильно пострадал от боевых действий. В частности, анонсирована помощь от Датского совета по делам беженцев. Организация готова выплатить семьям, пострадавшим от боевых действий по 40 000 гривен и больше. Однако речь идет только о жителях Иванковской общины в Киевской области. Деньги люди могут потратить на восстановление бизнеса или собственной квартиры.

С подачей заявки нужно поторопиться

Заявки будут принимать только до 10 мая, поэтому всем желающим нужно поспешить. Более подробно прочитать о помощи и заполнить анкету можно по этой ссылке. Эти выплаты касаются как местных жителей, что всегда, проживали в этой общине, так и внутренне перемещенных лиц, которые там зарегистрированы и проживают сейчас.

Размер пособия может отличаться. Отмечается, что минимальная сумма будет 40 000 гривен, а вот ФЛПы и компании, которые имеют большой потенциал, но сильно пострадавшие от войны могут получить и больше. Важно, чтобы бизнес был официально зарегистрирован. Если вы хотите получить большую сумму именно на открытие нового бизнеса, то должны предоставить детальный бизнес-план и вероятно вам таки выделят желаемые средства. В общем, предпочтение будет отдаваться тем людям, у которых был стабильный источник дохода, что пострадал от войны и нуждается в восстановлении. К примеру, уничтожены коммерческие помещения, техника и т.д.

Помощь анонсировали и жителям Николаевской области

Также из актуальных видов помощи, ориентированных на конкретный город или область, гуманитарная помощь для жителей Николаева и области. Финансирует помощь фонд “Светлые дела”. Большие продуктовые наборы будут в первую очередь выдавать пенсионерам, людям с инвалидностью и семьям с детьми (до 5 лет). За более подробной информацией обращайтесь по номеру 0 800 300 520.