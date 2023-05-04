Українські родини можуть отримати від 40 000 гривень допомоги: крайній термін подачі заявки — 10 травня

Українцям активно допомагають вітчизняні та міжнародні благодійні організації. Кожна допомога цінна, однак інколи суми дійсно є вагомими й можуть зробити суттєвий вклад у життя тих, хто сильно постраждав від бойових дій. Зокрема, наразі анонсовано допомогу від Данської ради у справах біженців. Організація готова виплатити родинам, які постраждали від бойових дій по 40 000 гривень і більше. Однак мова лише про мешканців Іванківської громади, що у Київській області. Гроші люди можуть витратити на відновлення бізнесу або власного помешкання.

З подачею заявки треба поквапитися

Заявки будуть приймати лише до 10 травня, тож всім охочим потрібно поспішити. Детальніше прочитати про допомогу та заповнити анкету можна за цим посиланням. Ці виплати стосуються як місцевих мешканців як і завжди жили у цій громаді, так і внутрішньо переміщених осіб, які наразі там зареєстровані і проживають.

Розмір допомоги може відрізнятися. Зазначається, що мінімальна сума буде 40 000 гривень, а от ФОПи та компанії, які мають великий потенціал, але сильно постраждали від війни можуть отримати і більше. Важливо, щоб бізнес був офіційно зареєстрований. Якщо ви хочете отримати більшу суму саме на відкриття нового бізнесу, то маєте надати детальний бізнес-план і ймовірно вам таки виділять бажані кошти. Загалом, перевага надаватиметься тим людям, які мали стабільне джерело доходу котре постраждало від війни й потребує відновлення. Наприклад, знищені комерційні приміщення, техніка тощо.

Допомогу анонсували й мешканцям Миколаївської області

Також з актуальних видів допомоги, які зорієнтовані на конкретне місто чи область, гуманітарна допомога для мешканців Миколаєва й області. Фінансує допомогу фонд “Світлі справи”. Великі продуктові набори в першу чергу видаватимуть пенсіонерам, людям з інвалідністю та родинам з дітьми (до 5 років). За детальнішою інформацією звертайтеся за номером 0 800 300 520.