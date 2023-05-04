Киевстар предупредил о введении регулярного платежа, который будет списываться ежемесячно: названы сумма и причины

Компания «Киевстар» является лидером в Украине по количеству клиентов. Она обслуживает миллионы абонентов со всех уголков страны. Также с самого начала войны компания часто устраивает разнообразные акции, приобщается к благотворительным проектам и перечисляет средства на нужды ВСУ. Вот и сейчас в компании заявили о старте их нового проекта под названием “Детская надежда” цель которого собрать достаточно средств для модернизации отделений и закупки лекарств и оборудования для Национального реабилитационного центра “Незламні”, открытого на базе Первого медобъединения Львова, а также других детских больниц Украины.
Средства будут собирать с помощью абонентов
Конечно, никто принудительно списывать деньги со счетов не будет. Каждый абонент может самостоятельно по собственному желанию приобщиться к акции одним из предложенных способов.
- Можно совершить разовый перевод на сумму от 1 гривны до 3000. Опция доступна по номеру 450025.
- По номеру 450026 можно подключить ежемесячный платеж на сумму 2, 5, 10, 15 или 20 гривен. Как только вы будете пополнять счет более чем на 40 гривен раз в месяц выбранная сумма будет списываться.
- Можно сделать и просто перевод с банковской карты. Об этом подробнее стоит расспросить у консультанта позвонив по горячей линии компании Киевстар.
- Также к проекту можно подключиться через бесплатный звонок IVR 450.
Данная акция уже длится некоторое время и с ее начала удалось собрать 14 миллионов гривен, которые люди пожертвовали преимущественно с помощью смс.
Данный проект компания Киевстар проводит совместно с организацией dobro.ua, что регулярно мониторит потребности детских медицинских учреждений и знает все, что им нужно и чьи потребности нужно закрывать в первую очередь. То есть каждый участник инициативы может быть уверен, что его деньги будут распределены строго по назначению.
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