Киевстар предупредил о введении регулярного платежа, который будет списываться ежемесячно: названы сумма и причины

Компания «Киевстар» является лидером в Украине по количеству клиентов. Она обслуживает миллионы абонентов со всех уголков страны. Также с самого начала войны компания часто устраивает разнообразные акции, приобщается к благотворительным проектам и перечисляет средства на нужды ВСУ. Вот и сейчас в компании заявили о старте их нового проекта под названием “Детская надежда” цель которого собрать достаточно средств для модернизации отделений и закупки лекарств и оборудования для Национального реабилитационного центра “Незламні”, открытого на базе Первого медобъединения Львова, а также других детских больниц Украины.

Средства будут собирать с помощью абонентов

Конечно, никто принудительно списывать деньги со счетов не будет. Каждый абонент может самостоятельно по собственному желанию приобщиться к акции одним из предложенных способов.

Можно совершить разовый перевод на сумму от 1 гривны до 3000. Опция доступна по номеру 450025. По номеру 450026 можно подключить ежемесячный платеж на сумму 2, 5, 10, 15 или 20 гривен. Как только вы будете пополнять счет более чем на 40 гривен раз в месяц выбранная сумма будет списываться. Можно сделать и просто перевод с банковской карты. Об этом подробнее стоит расспросить у консультанта позвонив по горячей линии компании Киевстар. Также к проекту можно подключиться через бесплатный звонок IVR 450.

Данная акция уже длится некоторое время и с ее начала удалось собрать 14 миллионов гривен, которые люди пожертвовали преимущественно с помощью смс.

Данный проект компания Киевстар проводит совместно с организацией dobro.ua, что регулярно мониторит потребности детских медицинских учреждений и знает все, что им нужно и чьи потребности нужно закрывать в первую очередь. То есть каждый участник инициативы может быть уверен, что его деньги будут распределены строго по назначению.