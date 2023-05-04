Київстар попередив про запровадження регулярного платежу, що списуватиметься щомісяця: названо суму та причини

Компанія Київстар є лідером в Україні за кількістю клієнтів. Вона обслуговує мільйони абонентів з усіх куточків країни. Також, від самого початку війни компанія часто влаштовує різноманітні акції, долучається до благодійних проєктів і перераховує кошти на потреби ЗСУ. Ось і зараз в компанії заявили про старт їхнього нового проєкту під назвою “Дитяча надія” мета якого зібрати достатньо коштів для модернізації відділень і закупівлі ліків та обладнання для Національного реабілітаційного центру “Незламні”, відкритого на базі Першого медоб’єднання Львова, а також інших дитячих лікарень України.

Кошти збиратимуть за допомогою абонентів

Звісно, ніхто примусово списувати гроші з рахунків не буде. Кожен абонент може самостійно за власним бажанням долучитися до акції одним із запропонованих способів.

Можна зробити разовий переказ на суму від 1 гривні до 3000. Опція доступна за номером 450025. За номером 450026 можна підключити щомісячний платіж на суму 2, 5, 10, 15 або 20 гривень. Як тільки ви поповнюватимете рахунок більше ніж на 40 гривень раз у місяць вибрана сума буде списуватися. Можна зробити й просто переказ з банківської картки. Про це детальніше варто розпитати у консультанта зателефонувавши на гарячу лінію компанії Київстар. Також до проєкту можна долучитися через безкоштовний дзвінок IVR 450.

Дана акція вже триває деякий час і від її початку вдалося зібрати 14 мільйонів гривень, які люди пожертвували переважно за допомогою смс.

Даний проєкт компанія Київстар проводить спільно з організацією dobro.ua, яка регулярно моніторить потреби дитячих медичних закладів та знає все, що їм потрібно і чиї потреби треба закривати першочергово. Тобто кожен учасник ініціативи може бути впевненим, що його гроші будуть розподілені суворо за призначенням.