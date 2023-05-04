Київстар попередив про запровадження регулярного платежу, що списуватиметься щомісяця: названо суму та причини

Компанія Київстар є лідером в Україні за кількістю клієнтів. Вона обслуговує мільйони абонентів з усіх куточків країни. Також, від самого початку війни компанія часто влаштовує різноманітні акції, долучається до благодійних проєктів і перераховує кошти на потреби ЗСУ. Ось і зараз в компанії заявили про старт їхнього нового проєкту під назвою “Дитяча надія” мета якого зібрати достатньо коштів для модернізації відділень і закупівлі ліків та обладнання для Національного реабілітаційного центру “Незламні”, відкритого на базі Першого медоб’єднання Львова, а також інших дитячих лікарень України.
Кошти збиратимуть за допомогою абонентів
Звісно, ніхто примусово списувати гроші з рахунків не буде. Кожен абонент може самостійно за власним бажанням долучитися до акції одним із запропонованих способів.
- Можна зробити разовий переказ на суму від 1 гривні до 3000. Опція доступна за номером 450025.
- За номером 450026 можна підключити щомісячний платіж на суму 2, 5, 10, 15 або 20 гривень. Як тільки ви поповнюватимете рахунок більше ніж на 40 гривень раз у місяць вибрана сума буде списуватися.
- Можна зробити й просто переказ з банківської картки. Про це детальніше варто розпитати у консультанта зателефонувавши на гарячу лінію компанії Київстар.
- Також до проєкту можна долучитися через безкоштовний дзвінок IVR 450.
Дана акція вже триває деякий час і від її початку вдалося зібрати 14 мільйонів гривень, які люди пожертвували переважно за допомогою смс.
Даний проєкт компанія Київстар проводить спільно з організацією dobro.ua, яка регулярно моніторить потреби дитячих медичних закладів та знає все, що їм потрібно і чиї потреби треба закривати першочергово. Тобто кожен учасник ініціативи може бути впевненим, що його гроші будуть розподілені суворо за призначенням.
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