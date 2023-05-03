Эксперты назвали две категории магазинных продуктов, которые очень вредят здоровью: обходите их стороной

Далеко не всем удается питаться исключительно здоровой пищей, да и это невозможно разве что вы живете в деревне и большинство продуктов выращиваете или производите самостоятельно. А вот все, что мы покупаем в супермаркетах, какую-то долю химии имеет. Однако есть менее вредные продукты и более вредны. А есть и такие, которые вообще следует обходить стороной. Они очень губительно влияют на организм и провоцируют развитие многих заболеваний.

Речь о консервах и полуфабрикатах

Консервированные продукты приобрели особую популярность во время войны и в условиях блекаутов. Дело в том, что это очень удобно, они долго не портятся, не занимают много места, достаточно вкусны и всегда под рукой, если нечем перекусить. Но диетологи на ряду с другими экспертами утверждают, что консервы – это еда для крайних случаев. Употреблять их часто и просто потому что вкусно – категорически не рекомендовано.

Дело в том, что консервы производят при очень высоких температурах. В процессе убиваются все полезные элементы и витамины, а чтобы добавить вкус, производители используют сахар, натрий, консерванты и другие примеси. И что самое главное – вещество бисфенол-А (BPA), которое провоцирует развитие сердечно-сосудистых болезней. Также сахар в сумме с натрием провоцируют сужение сосудов и гипотензию.

Полуфабрикаты также вредны

Готовая еда или полуфабрикаты представлены в широком разнообразии. Есть небольшие компании, утверждающие, что их продукция производится вручную и является на 100% такой же, как и домашняя. Обычно такие полуфабрикаты стоят на порядок дороже других и иногда их можно добавлять в рацион. А все остальные, лучше обходить стороной. Они содержат нежелательные ингредиенты, продлевающие срок их годности и губительно влияющие на организм.