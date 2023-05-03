Експерти назвали дві категорії магазинних продуктів, які дуже шкодять здоров’ю: оминайте їх

Далеко не всім вдається харчуватися виключно здоровою їжею, та й це неможливо хіба що ви живете в селі і більшість продуктів вирощуєте або виготовляєте самостійно. А от все, що ми купуємо в супермаркетах, якусь долю хімії та й має. Проте є менш шкідливі продукти й більш шкідливі. А є й такі, які взагалі варто обходити стороною. Вона дуже згубно впливають на організм, та провокують розвиток багатьох захворювань.

Мова про консерви та напівфабрикати

Консервовані продукти набули особливої популярності під час війни та в умовах блекаутів. Річ в тім, що це дуже зручно, вони довго не псуються, не займають багато місця, доволі смачні і завжди під рукою, якщо немає чим перекусити. Але дієтологи на ряду з іншими експертами стверджують, що консерви — це їжа для крайніх випадків. Вживати їх часто і просто, тому що смакує — категорично не рекомендовано. Річ у тім, що консерви виготовляють при дуже високих температурах. В процесі вбиваються всі корисні елементи та вітаміни, а щоб додати смаку виробники використовують цукор, натрій, консерванти та інші домішки. І що найголовніше — речовину бісфенол-А (BPA), яка провокує розвиток серцево-судинних хвороб. Також цукор в сумі з натрієм провокують звуження судин та гіпотензію.

Напівфабрикати також шкідливі

Готова їжа або напівфабрикати представлені у широкому різноманітті. Є невеличкі компанії, які стверджують, що їхня продукція виготовляється вручну і є на 100% такою ж як і домашня. Зазвичай такі напівфабрикати коштують на порядок дорожче від інших і інколи їх можна додавати до раціону. А всі інші, краще оминати. Вони містять небажані інгредієнти, які продовжують термін їх придатності й згубно впливають на організм.