Пенсионеры и ряд других категорий лиц могут получить большие продуктовые наборы: куда обращаться

Помощь украинцам продолжается. Иногда она всеукраинского масштаба, то есть помощь может получить житель любого региона, а иногда только локально. В настоящее время стало известно о гуманитарной помощи для некоторых категорий людей, проживающих в Николаеве и области. Финансировать продуктовые наборы будет благотворительная организация “Светлые дела”. В число претендентов на помощь четыре категории граждан: пенсионеры, семьи с детьми до 5 лет, люди с инвалидностью и безработные, которые хотят трудоустроиться, но не могут из-за отсутствия вакансий или проблем со здоровьем. Что касается безработных, то среди условий: потеря работы после 01.01.2022 года.

Как получить помощь?

Есть две категории заявок: для семей с детьми и для всех категорий населения. Их нужно заполнить и отправить по этой ссылке.

Для семей с детьми в анкете нужно указать: ФИО ребенка, свидетельство о рождении ребенка, ФИО представителя ребенка, район места жительства в Николаеве, индивидуальный налоговый номер заявителя (РНОКИН), номер телефона, данные паспорта или ID карты, дату рождения заявителя, фактический адрес проживание, адрес регистрации и e-mail.

Для всех остальных категорий необходимо указать: ФИО, индивидуальный налоговый номер, контактный номер телефона, данные паспорта или ID карты, дату рождения, категорию, к которой принадлежит заявитель, фактический адрес проживания, адрес регистрации и e-mail.

За дополнительными вопросами можно обращаться по номеру 0800300520.

Обычно заявку рассматривают до 20 дней и в течение этого периода выдают продуктовый набор. Если же в этом месяце вы уже получали подобную помощь, можете снова подать документы через 30 дней.

В настоящее время актуальными остаются и другие виды помощи

Государство и благотворительные организации продолжают выплачивать нуждающимся в ежемесячную помощь. Обычно это внутренне перемещенные особы. На днях о новой выплате им объявила Международная служба миграции. Около 100 000 человек будут получать по 2200 гривен в течение трех месяцев.