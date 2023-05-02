Пенсіонери та ряд інших категорій осіб можуть отримати великі продуктові набори: куди звертатися

Допомога українцям продовжується. Інколи вона всеукраїнського масштабу, тобто допомогу може отримати мешканець будь-якого регіону, а інколи лише локально. Наразі стало відомо, про гуманітарну допомогу для деяких категорій людей, що мешкають у Миколаєві та області. Фінансуватиме продуктові набори благодійна організація “Світлі справи”. В число претендентів на допомогу чотири категорії громадян: пенсіонери, родини з дітьми віком до 5 років, люди з інвалідністю і безробітні, які хочуть працевлаштуватися, але не можуть через відсутність вакансій, або проблеми зі здоров’ям. Стосовно безробітних, то серед умов — втрата роботи після 01.01.2022 року.

Як отримати допомогу?

Є дві категорії заявок: для сімей з дітьми та для всіх інших категорій населення. Їх потрібно заповнити і відправити за цим посиланням.

Для сімей з дітьми в анкеті потрібно вказати: ПІБ дитини, свідоцтво про народження дитини, ПІБ представника дитини, район місця проживання у Миколаєві, індивідуальний податковий номер заявника (РНОКВП), номер телефону, дані паспорта чи ID картки, дату народження заявника, фактичну адресу проживання, адресу реєстрації та e-mail.

Для всіх інших категорій потрібно вказати: ПІБ, індивідуальний податковий номер, контактний номер телефону, дані паспорта чи ID картки, дату народження, категорію, до якої належить заявник, фактичну адресу проживання, адресу реєстрації та e-mail.

За додатковими запитаннями можна звертатися за номером 0 800 300 520.

Зазвичай, заявку розглядають до 20 днів і протягом цього періоду видають продуктовий набір. Якщо ж цього місяця ви вже отримували подібну допомогу, то можете знову подати документи через 30 днів.

Наразі актуальними залишаються й інші види допомоги

Держава і благодійні організації продовжують виплачувати потребуючим щомісячну допомогу. Зазвичай це внутрішньо переміщені особи. Днями про нову виплату для них оголосила Міжнародна служба міграції. Майже 100 000 осіб отримуватимуть по 2200 гривень протягом трьох місяців.