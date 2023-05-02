В НБУ назвали ряд банкнот застарілими і терміново виводять їх з обігу: перевірте гаманці

Ще раніше в Національному Банку України повідомляли про те, що виводитимуть з обігу цілий ряд банкнот. Це тисячі, а то й мільйони примірників, які зараз перебувають в обігу і мають бути поступово утилізовані. Мова про банкноти номіналом у 5, 10, 20 і 100 гривень випущені протягом 2003-2007 років. На заміну купюр з меншим номіналом введуть монети, а більші номінали будуть замінені знову ж паперовими купюрами, але нового зразка. Вони мають стати надійнішими та міцнішими.

Вилучення почалося ще 1 січня 2023 року

Вилучення цих купюр вже відбувається, але це не означає, що вони не є дійсними. Ними й надалі можна розраховуватися в магазинах і на касах банків. Їх прийматимуть банкомати та термінали, однак після того, як така банкнота потрапить в банк, назад в обіг вона вже не повернеться. Її вилучать, і згодом утилізують.

В НБУ наголосили, що це робиться для того, аби українці могли оперувати готівкою високої якості та бути впевненими у її цілісності та збереженості при проведенні будь-яких операцій. Старі гроші вже надто зношені, мають ослаблений захист і їх легко пошкодити. Нові зразки матимуть поліпшений дизайн і захисні властивості. Їх буде важко розірвати, вони довго не розмокатимуть у воді. Щодо монет, то ними замінять практично всі банкноти номіналом у 5 і 10 гривень. З дизайном цих монет більшість українців вже могли ознайомитися, адже в обігу вони є вже кілька місяців.

Обміняти можна і потрібно інші гроші

До теми зазначимо, що українці часто стикаються з проблемою обміну валюти в обмінниках. Останні банально не приймають старі долари, або ті на яких є навіть незначні пошкодження. В НБУ кажуть, що “старих” доларів не існує. Всі вони дійсні. А от щодо пошкоджених, то краще звертатися у банк і замовляти процедуру інкасо. Щоправда, доведеться за цю послугу заплатити.