Каждый пожилой украинец может самостоятельно повысить собственную пенсию: в ПФУ поделились инструкцией

В Украине на пенсию можно выходить в 60 лет (это в стандартном случае) и при наличии необходимого количества стажа, по состоянию на 2023 год — 30 лет. При таких условиях лицо претендует на пенсию, что рассчитывается в каждом случае индивидуально и зависит от размера зарплаты, которую получал гражданин в течение трудового периода. Если зарплата была минимальной, то и пенсия не будет превышать 3000 гривен. Конечно, этого очень мало, особенно сейчас в период войны и безумной инфляции. В ПФУ рассказали, как можно самостоятельно увеличить свою пенсию на несколько процентов.

Нужно продолжать работать

Все просто, если лицо откладывает свой выход на пенсию, а это вполне законно, то за каждый дополнительно наработанный год получает так называемые “бонусы”. Пенсия будет увеличиваться каждый год на несколько процентов. Так, по желанию, лицо может выйти на заслуженный отдых не в 60 лет, а в 65 или 70 лет. Конечно, это логично и уместно, если гражданин имеет другой источник дохода, например, остается работать на своей работе, или нашел другую, позволяющую получать стаж.

Немного математики:

Если лицо выйдет на пенсию позже 5 лет, то за каждый месяц их будет начислено 0,5% от общей суммы выплаты. Если выходить на пенсию еще позже — это уже будет 0,75%. Например, если вы ушли на пенсию почти в 66 лет, то ваша надбавка будет составлять почти 50%.

У кого есть возможность продолжать работать – это действительно неплохая альтернатива.

Есть и другая надбавка

Также одну из надбавок каждый получает просто за достижение определенного возрастного рубежа. К примеру, по достижению 70-75 лет к пенсии автоматически будет дочислено 300 гривен (на постоянной основе). При достижении 75-80 лет – 456 гривен. А тем, кому больше 80 лет – 570 гривен.