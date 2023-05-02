Кожен літній українець може самостійно підвищити власну пенсію: в ПФУ поділилися інструкцією

В Україні на пенсію можна виходити в 60 років (це в стандартному випадку), та за наявності необхідної кількості стажу, станом на 2023 рік — 30 років. При таких умовах особа претендує на пенсію, яка розраховується у кожному випадку індивідуально, та залежить від розміру зарплати, яку отримував громадянин протягом трудового періоду. Якщо зарплата була мінімальною, то й пенсія не перевищуватиме 3000 гривень. Звісно цього дуже мало, особливо зараз в період війни та шаленої інфляції. У ПФУ розповіли, як самостійно можна збільшити свою пенсію на кілька відсотків.

Потрібно продовжувати працювати

Все просто, якщо особа відтерміновує свій вихід на пенсію, а це цілком законно, то за кожен додатково напрацьований рік отримує так звані “бонуси”. Пенсія буде збільшуватись щороку на кілька відсотків. Так за бажанням особа може вийти на заслужений відпочинок не у 60 років, а у 65 чи 70 років. Звісно, що це логічно і доречно, якщо громадянин має інше джерело доходу, наприклад, залишається працювати на своїй роботі, чи знайшов іншу, яка дозволяє отримувати стаж.

Трішки математики:

Якщо особа вийде на пенсію пізніше на 5 років, то за кожен місяць їх буде нараховано 0,5% від загальної суми виплати. Якщо виходити на пенсію ще пізніше — то це вже буде 0,75%. Наприклад, якщо ви вийшли на пенсію майже у 66 років, то ваша надбавка становитиме майже 50%.

У кого є можливість продовжувати працювати — це дійсно непогана альтернатива.

Є й інша надбавка

Також одну з надбавок кожен отримує просто за досягнення певного вікового рубежу. Наприклад, по досягненню 70-75 років до пенсії автоматично буде дораховано 300 гривень (на постійній основі). При досягненні 75-80 років — 456 гривень. А тим, кому понад 80 років — 570 гривень.