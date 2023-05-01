Ви залежите від телефону? Чесно дайте відповідь собі на 8 питань тесту

Мобільний телефон став незамінним пристроєм для кожного з нас. Це вже не просто інструмент для спілкування, а головний спосіб розважити себе та скоротити вільний час. Однак досить легко потрапити у залежність від телефону. Зараз це масова проблема, яка отримала назви номофобія (від англ. NO MOBile phobia).

Номофобія чи залежність від телефону

Номофобія вважається психічним розладом, що вражає як психіку, так і фізичну сторону людини. Дослідники сходяться на думці, що до 53% всіх користувачів смартфонів можуть страждати від цього виду залежності, що сьогодні становить мільярди людей.

Часте використання смартфона фізично змінює мозок. Воно призводить до порушень сну, концентрації уваги, проблем із фантазією, стресу, невпевненості в собі, а також сприяє зниженню самооцінки. Також вчені говорять про такі фізичні ризики, як дисфункція ГАМК (нейротрансмітера в мозку) та втрату сірої речовини, зазвичай пов’язаних із вживанням психоактивних речовин. Неприємною доважкою йдуть біль у спині та шиї від статичного становища, а також погіршення зору через необхідність вдивлятися у маленький екран.

Чи є у вас залежність від телефону?

Як можна розпізнати, що ви страждаєте на вищезазначену номофобію, тобто патологічну залежність від мобільного телефону? Перший симптом, на який варто орієнтуватися, – це нав’язливе бажання брати в руки смартфон, коли ви займаєтеся чимось іншим – наприклад, працюєте, їсте, дивитеся телевізор чи сидите у туалеті.

Тест на залежність від телефону

Чесно дайте відповідь на ці запитання:

Іноді ви просто дивитеся на екран, не відкриваючи жодних програм.

ви лягаєте спати зі своїм смартфоном і прокидаєтеся з ним.

фантомна вібрація – вам здається, що телефон вібрує, хоч це не так.

ви втрачаєте концентрацію під час спілкування з людьми, часто ведете діалог із телефоном у руках.

ви не можете їсти, не використовуючи свій мобільний.

Більшість вільного часу йде бездумний перегляд соціальних мереж.

люди часто кажуть вам, “ти постійно в телефоні”.

ви знову намагаєтеся переконати себе, що проблема не така вже й велика.

В основі залежності від мобільних телефонів лежить явище, зване FOMO, тобто страх упустити щось. Саме через нього виникає бажання постійно перевіряти стрічку новин, дивитися, чи надійшло вам повідомлення, чи не шукає вас хтось і т.д. Також смартфон є найпростішим способом отримання дофаміну – гормону радості, а організму закономірно хочеться все більше й більше проводити з джерелом задоволень.

Як подолати залежність від телефону?

З номофобією, як і будь-яким іншим захопленням, що переходить у залежність, може допомогти фахівець, який спеціалізується на когнітивно-поведінковій терапії чи психотерапії. Якщо хочеться зробити це без професійної допомоги, то приготуйтеся витратити багато енергії та сил. Особливо, якщо залежністю страждаєте не ви, а треба допомогти комусь із дітей чи підлітків.

Здорової сили волі, мабуть, буде недостатньо – повна відмова від джерела проблеми не дуже добре працює зі смартфонами. Все тому, що мобільний телефон потрібен у побуті – для спілкування з близькими, колегами по роботі тощо. Чого вам варто прагнути, так це обмежити його використання у вільний час.

Для цього можна використовувати керування сповіщеннями та режими концентрації, які пропонуються в останніх версіях iOS та Android. Вони відключають неважливі повідомлення (наприклад, залишають лише вхідні дзвінки), а також дозволяють встановити ліміт на час, який ви користуєтесь смартфоном. Поставте мету витрачати на телефон на 30 хвилин менше кожні кілька днів. Поступово піднімайте цю планку, не треба одразу рубати з плеча.

У той же час рекомендується встановити розклад, коли телефон для вас буде “під забороною”. Наприклад, не торкайтеся мобільного після 8 годин вечора і в ідеалі залиште його на ніч у кімнаті, відмінній від спальні. Якщо вам потрібний будильник, використовуйте його на годиннику або купіть класичний будильник на батарейках. Не шукайте виправдання «незамінності» смартфона.