В Украине заработали новые правила бронирования военнообязанных: официально от Кабмина

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, но по правилам и законам военного времени бизнес имеет право бронировать часть своих работников. Речь и о военнообязанных, в том числе, которые незаменимы или слишком важны на своей должности. Все для того, чтобы предприятия продолжали работать, платить налоги и поддерживать экономику страны в столь сложное время. Но на деле с бронированием дело обстояло совсем не гладко. Многие ИТ-компании жаловались, что за 2 последних месяца не смогли сделать ни одной брони. Мол, процедура настолько сложная и запутанная, что ее практически нереально довести до конца. В связи с этим 28 апреля Кабмин провел заседание, на котором принял важное решение — процедура бронирования будет длиться максимум 25 дней.
Будет упрощен каждый из ее этапов
“Мы понимаем, что определенную роль в этом случае играет человеческий фактор и организация процесса. Поэтому инициировали решение, что оптимизирует процедуру бронирования, которая будет проходить в определенные сжатые сроки“, – сказала министр экономики Юлия Свириденко.
Изменится следующее:
- Списки военнообязанных которых хотят забронировать будут подавать в Генштаб в течение пяти дней максимум.
- Далее Генштаб должен согласовать эти списки и передать их в Министерство экономики – этот этап теперь должен длиться максимум 10 рабочих дней.
- Следующий этап – согласование списков Министерством экономики – максимальный период до 5 рабочих дней.
- Последний этап – причисление забронированных лиц к специальному учету местными территориальными центрами комплектования – до пяти рабочих дней.
Процесс бронирования сократили еще и потому, что приближается сезон посадки урожая и затянутые процедуры могли бы помешать аграриям качественно и своевременно выполнять свою работу.
Добавим, что сейчас больше всего бронирований произошло в энергетической, транспортной и агропромышленной сферах. В энергетической конце зимы было забронировано более 160 000 человек, в транспортной — более 70 000, и в агропромышленной более 60 000 человек.
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