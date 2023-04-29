Надо успеть до мая: пользователям “Дії” сделали важное объявление

В Украине уже несколько месяцев действует программа обмена старых ламп накаливания на новые светодиодные и энергосберегающие. Обмен происходит совершенно бесплатно, с целью, чтобы люди экономили электроэнергию. Но вот Укрпочта, на отделениях которой, собственно, и можно было совершить обмен, сообщила об ограничениях, что вступают в действие уже в мае. В Укрпочте заявили, что как только программа заработала были дни, когда они могли обменять несколько сотен тысяч лампочек. Сейчас спрос значительно снизился. А значит, количество отделений, где можно было воспользоваться программой, существенно уменьшат.

“Следовательно, мы можем сказать, что все желающие обменять лампы уже это сделали. Чтобы сконцентрировать большее количество доступных ламп в тех населенных пунктах, где есть наибольший спрос, было принято решение постепенно сокращать количество отделений “Укрпочты”, в которых можно обменять лампы накаливания” – заявил заместитель генерального директора Укрпочты по развитию сети Иосиф Борнак.

С 1 мая будут принимать лампочки только центральные отделения

Следовательно, уже с 1 мая в приложении “Дия” для обмена будут освещаться только центральные отделения Укрпочты в больших городах. Всего это будет только 23 города.

“Пользователи программы “Дия” могут сделать заказ ламп до 1 мая и получить их в течение недели в отделении, которое будет доступно при регистрации“, – прокомментировал Борнак.

Те украинцы, которые не пользуются приложением “Дия”, смогут обменять лампочки до 5 мая, в любом доступном отделении при условии, что там будут в наличии необходимые светодиодные лампочки.

“С 6 мая будут принимать лампы накаливания для обмена только центральные отделения Укрпочты в областных центрах, где сохраняется наибольший спрос и потребность“, – подытожил Борнак.

Так что если вы по каким-то причинам тянули, но хотели сделать обмен, есть еще немного времени.