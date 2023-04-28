ПриватБанк сообщил о ряде глобальных обновлений, что уже вступили в действие: клиентам на заметку

ПриватБанк сообщил об изменениях, касающихся приложения “Приват 24 для бизнеса”. Речь идет как о мобильной, так и сотовой версии. В первую очередь был изменен дизайн, который может сперва ввести в ступор пользователей. Однако разработчики успокаивают, что навигация стала еще проще. Это было их первоочередной задачей.
Что же изменилось?
Среди главных изменений:
- Обновленный дизайн.
- Более простая навигация, по крайней мере это подчеркивает финучреждение.
- Обновленная авторизация, главная страница, список компаний, меню услуг, настройки и выписка по счету.
Теперь на главной странице расположены название компании и тип связи. Также, здесь есть блок с курсом валют и блок “Общий остаток”, где продемонстрированы остатки на разных счетах и реквизиты. Также на главной странице отображаются ярлыки быстрого доступа (Добро, Платеж на свою карту/счет, Платеж по реквизитам, Платеж в бюджет) и кнопка “+” для того, чтобы добавлять удобные и нужные для себя ярлыки. И напоследок здесь же есть Q-код и навигационная панель.
В левом верхнем углу приложения есть отдельное меню, где можно прочитать свежие новости банка, просмотреть карту отделений и различные доступные приложения. В этом же меню есть пункт Помощь Онлайн и Настройки.
Коснулись изменения и меню “Выписка”. Теперь здесь иначе отображается информация по платежу. Возникла возможность сортировать и фильтровать операции и просматривать информацию за определенный период.
Обновлено и меню “Счета”
Также разработчики добавили, что полностью обновили меню Счета в веб-версии приложения.
- Теперь отображается столбец “Дата последнего движения по счетам” в настройках вкладки “Счета” (меню “Счета и выписки”).
- Стал доступным экспорт списка счетов в файл в формате XLS (вкладка “Счета”).
Также теперь в приложении добавлена дата последнего движения по счетам (вкладка “Счета” – “Настройки” – “Таблица”).
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