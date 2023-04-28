ПриватБанк повідомив про ряд глобальних оновлень, які вже вступили в дію: клієнтам на замітку

ПриватБанк повідомив про зміни, які стосуються додатку “Приват 24 для бізнесу”. Мова йде як про мобільну, так і про стільникову версії. В першу чергу було змінено дизайн, що може спершу ввести в ступор користувачів. Однак, розробники заспокоюють, що навігація стала ще простішою. Це мовляв було їхнім першочерговим завданням.
Що саме змінилося?
Серед головних змін:
- Оновлений дизайн.
- Простіша навігація, принаймні на цьому наголошує фінустанова
- Оновлена авторизація, головна сторінка, перелік компаній, меню послуг, налаштування та виписка за рахунком.
Відтепер, на головній сторінці розташовані назва компанії та тип зв’язку. Також, тут є блок з курсом валют і блок “Загальний залишок” де продемонстровані залишки на різних рахунках і реквізити. Також на головній сторінці відображаються ярлики швидкого доступу (Добро, Платіж на свою картку/рахунок, Платіж за реквізитами, Платіж до бюджету) і кнопка “+” для того, щоб додавати зручні і потрібні для себе ярлики. І наостанок тут же є Q-код і навігаційна панель.
У лівому верхньому кутку застосунку є окреме меню де можна прочитати свіжі новини банку, переглянути картку відділень та різні доступні додатки. В цьому ж меню є пункт “Допомога Онлайн” і “Налаштування”.
Торкнулися зміни й меню “Виписка”. Тепер тут по іншому відображається інформація за платежем. Появилась можливість сортувати й фільтрувати операції та переглядати інформацію за певний період.
Оновлено й меню “Рахунки”
Також розробники додали, що повністю оновили меню “Рахунки” у вебверсії додатка.
- Відтепер вмикається відображення стовпчика “Дата останнього руху за рахунками” в налаштуваннях вкладки “Рахунки” (меню “Рахунки та виписки”).
- Став доступним експорт переліку рахунків у файл у форматі XLS (вкладка “Рахунки”).
Також тепер у додатку додано дату останнього руху за рахунками (вкладка “Рахунки” – “Налаштування” – “Таблиця”).
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