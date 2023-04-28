ПриватБанк повідомив про ряд глобальних оновлень, які вже вступили в дію: клієнтам на замітку

ПриватБанк повідомив про зміни, які стосуються додатку “Приват 24 для бізнесу”. Мова йде як про мобільну, так і про стільникову версії. В першу чергу було змінено дизайн, що може спершу ввести в ступор користувачів. Однак, розробники заспокоюють, що навігація стала ще простішою. Це мовляв було їхнім першочерговим завданням.

Що саме змінилося?

Серед головних змін:

Оновлений дизайн. Простіша навігація, принаймні на цьому наголошує фінустанова Оновлена авторизація, головна сторінка, перелік компаній, меню послуг, налаштування та виписка за рахунком.

Відтепер, на головній сторінці розташовані назва компанії та тип зв’язку. Також, тут є блок з курсом валют і блок “Загальний залишок” де продемонстровані залишки на різних рахунках і реквізити. Також на головній сторінці відображаються ярлики швидкого доступу (Добро, Платіж на свою картку/рахунок, Платіж за реквізитами, Платіж до бюджету) і кнопка “+” для того, щоб додавати зручні і потрібні для себе ярлики. І наостанок тут же є Q-код і навігаційна панель.

У лівому верхньому кутку застосунку є окреме меню де можна прочитати свіжі новини банку, переглянути картку відділень та різні доступні додатки. В цьому ж меню є пункт “Допомога Онлайн” і “Налаштування”.

Торкнулися зміни й меню “Виписка”. Тепер тут по іншому відображається інформація за платежем. Появилась можливість сортувати й фільтрувати операції та переглядати інформацію за певний період.

Оновлено й меню “Рахунки”

Також розробники додали, що повністю оновили меню “Рахунки” у вебверсії додатка.

Відтепер вмикається відображення стовпчика “Дата останнього руху за рахунками” в налаштуваннях вкладки “Рахунки” (меню “Рахунки та виписки”). Став доступним експорт переліку рахунків у файл у форматі XLS (вкладка “Рахунки”).

Також тепер у додатку додано дату останнього руху за рахунками (вкладка “Рахунки” – “Налаштування” – “Таблиця”).