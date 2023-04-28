Кабмін прийняв остаточне рішення щодо травневих тарифів на електроенергію: названо цифри

Вже кілька тижнів, якщо й не пару місяців в мережі не вщухає інформація про масштабний перерахунок тарифів на електроенергію. Мовляв, ринкова ціна струму в рази вища ніж та, яку платить звичайне населення. Різницю покривають коштом державного бюджету ресурси якого практично вичерпані. Спочатку була мова про те, що електроенергія дорожчатиме у кілька етапів, і перший етап трапиться вже у травні. Потім наступне підвищення планували на липень. Однак, днями Кабмін оголосив остаточне рішення — в травні тарифи залишаються старими.

Перерахунок переноситься мінімум на один місяць

“Розглядається кілька варіантів встановлення нових тарифів на електроенергію. Серед варіантів є 2,40 грн та 2,80 грн за 1 кВт*год”, – заявив голова НКРЕКУ Костянтин Ущаповський.

Однак будь-який з цих варіантів вже не можливий у травні. Може подібні цифри будуть реальними у червні, однак наразі точної інформації про це немає.

В травні, як і у квітні вартість електроенергії при споживанні до 250 кВт*год становитиме 1,44 грн, а при споживанні понад 250 кВт*год на місяць – 1,68 грн.

Ціни на електроенергію все одно доведеться рано чи пізно підвищити, адже ринкова ціна кіловата становить близько 6 гривень. А ще варто не забувати про ті мільярди гривень, які зараз потрібні на відновлення енергетичної інфраструктури, яку росіяни бомбили всю зиму. Та, як бачимо, Офіс Президента, який зрештою має вплив на рішення стосовно тарифів, поки що не дозволяє їх переглядати.

Інші тарифи також залишаться незмінними

Крім електроенергії, не зміняться ціни й на опалення. Навіть з завершенням опалювального сезону ціна газу не зросте, хоча експерти кажуть, що для державного бюджету було б критично важливим підняти тариф бодай до 12 гривень. Ринкова ціна газу зараз в межах 18 гривень.