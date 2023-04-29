Украинцам нужно заплатить налоги за квартиры: заработал сервис для подсчета суммы

В Государственной налоговой службе презентовали новый сервис под названием “Калькулятор налога на имущество”. Сервис поможет гражданам самостоятельно провести расчет суммы налога на недвижимое имущество. Об этом сообщили на официальном сайте ГНС.

Калькулятор позволит всем гражданам Украины с минимальными усилиями рассчитать суммы налога на недвижимость. Сделать это можно самостоятельно на официальном веб-портале Государственной налоговой службы. Калькулятор позволяет узнать суму налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка и платы за землю с физических лиц.

Также новый сервис будет способствовать тому, что в граждан будет расти осведомленность в налоговой сфере и качеству уплаты налога на недвижимое имущество.

Найти “Калькулятор налога на имущество” можно на официальном сайте Государственной налоговой службы в блоке “Е-Сервисы”.

Отдельно стоит напомнить, что налоговая также разъяснила гражданам, как в электронном кабинете плательщика налогов можно дать согласие на получение информации о себе своим контрагентам. Для этого нужно будет зайти в кабинет в режиме “Согласие на передачу информации контрагенту” и выбрать в меню пункт “Согласие на передачу информации” налогоплательщику. Далее нужно будет указать специальный код контрагента, чтобы определить вид информации, которую он получит и дать согласие на передачу этой информации.

Как видите, цифровизация набирает оборотов и большинство государственных услуг доступны онлайн.

Также стоит напомнить, что уже с июля в Украине отменят льготную налоговую ставку 2% для физических лиц предпринимателей третьей группы. Это одно из требований Международного валютного фонда. Из-за полномасштабного вторжения российских оккупантов экономика Украины в сложной ситуации. В начале вторжения принимались всевозможные меры, чтобы поддержать предпринимателей. Спустя год войны из-за существенного дефицита в бюджете страны, власти вынуждены принимать меры, в том числе возврат акцизов на топливо и отмена льгот для бизнеса.