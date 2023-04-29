Не можна довіряти нікому: астрологи назвали 3 знаки зодіаку, яких зрадять у травні

Травень — останній місяць весни, який принесе зміни та несподівані повороти. Особливо складним буде перша половина місяця під час місячного затемнення та ретроградності Плутона. Але вже в другій половині місяця енергія почне змінюватися, Юпітер увійде на знак Тельця та принесе добрі новини та оптимізм.

За словами астрологів, такі події не можуть не вплинути на життя всіх знаків зодіаку. Але представникам трьох з них може не пощастити, вони ризикують стати жертвами обману. Останній місяць весни принесе нові випробування та зраду.

Близнюки

Травня точно не буде найкращим періодом для представників знака Близнюки. Астрологи говорять про наближення проблем в особистому житті. Відносини з другою половинкою дадуть тріщину. Є ймовірність, що погані новини будуть пов’язані зі зрадами чи брехнею. Ви можете втратити довіру до партнера та мати серйозні емоційні розмови. Варто раз і назавжди вирішити, чи є сенс продовжувати стосунки.

Рак

Представники знака будуть змушені повністю переглянути свої стосунки з людьми, які їх оточують. Зрадити можуть не лише рідні люди, а й колеги чи просто знайомі, яких Раки могли вважати надійними людьми. Однак не варто сваритися з усіма, просто всю інформацію варто перевіряти ще раз і бути настороженим, інакше проблем не уникнути.

Скорпіон

Для людей, які народилися під знаком Скорпіона, останній місяць весни завдасть неприємностей на роботі. Астрологи стверджують, що представників знаку Скорпіон можуть зрадити чи обдурити на роботі. Це може бути невиплачена премія, скорочення заробітної плати чи порушення домовленостей чи контрактів. У будь-якому випадку всю важливу інформацію потрібно перечитувати двічі та ретельно аналізувати. Також не варто сліпо вірити колегам, є ймовірність, що хтось із людей, яким довіряють Скорпіони, готує підставу.