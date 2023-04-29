Українцям треба заплатити податки за квартири: запрацював сервіс для підрахунку суми

У Державній податковій службі презентували новий сервіс під назвою “Калькулятор податку на майно”. Сервіс допоможе громадянам самостійно здійснити розрахунок суми податку на нерухоме майно. Про це повідомили на офіційному сайті ДПС.

Калькулятор дозволить усім громадянам України із мінімальними зусиллями розрахувати суми податку на нерухомість. Зробити це можна самостійно на офіційному веб-порталі Державної податкової служби. Калькулятор дозволяє дізнатися суму податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та плати за землю з фізичних осіб.

Також новий сервіс сприятиме тому, що громадянам зростатиме обізнаність у податковій сфері та якості сплати податку на нерухоме майно.

Знайти “Калькулятор податку на майно” можна на офіційному сайті Державної податкової служби у блоці “Е-Сервіси”.

Окремо варто нагадати, що податкова також роз’яснила громадянам, як в електронному кабінеті платника податків можна погодитися на отримання інформації про себе своїм контрагентам. Для цього потрібно буде зайти в кабінет у режимі “Згода на передачу інформації контрагенту” та вибрати в меню пункт “Згода на передачу інформації” платнику податків. Далі потрібно буде вказати спеціальний код контрагента, щоб визначити вид інформації, яку він отримає та дати згоду на передачу цієї інформації.

Як бачите, цифровізація набирає обертів і більшість державних послуг доступні онлайн.Також варто нагадати, що вже з липня в Україні буде скасовано пільгову податкову ставку 2% для фізичних осіб підприємців третьої групи. Це одна з вимог Міжнародного валютного фонду. Через повномасштабне вторгнення російських окупантів економіка України у складній ситуації. На початку вторгнення вживалися різноманітні заходи, щоб підтримати підприємців. Через рік війни через суттєвий дефіцит у бюджеті країни, влада змушена вживати заходів, у тому числі повернення акцизів на паливо та скасування пільг для бізнесу.