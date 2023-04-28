Усього два критерії: українцям пояснили правила бронювання від мобілізації ряду працівників

В НБУ уточнили правила бронювання працівників фінансової сфери. Крім того, Національний банк України оцінюватиме відповідність критеріям важливості серед бюро кредитних історій.

У Національному банку України пояснили, як правильно відбувається бронювання працівників бюро кредитних історій.

Зазначимо, що бюро кредитних історій також включено до переліку юридичних осіб, за якими Національний банк України приймає рішення за такими параметрами:

відповідно до трьох і більше критеріїв важливості, які передбачені порядком та критеріями визначення підприємств, установ та організацій, що є критично важливими для функціонування економіки країни та забезпечення життєдіяльності населення в умовах воєнного стану

про визначення критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період з метою бронювання військовозобов’язаних працівників.

Варто також нагадати, що 24 березня Національний банк України визначив спеціальні критерії віднесення учасників фінансового ринку до установ, які відіграють важливу роль у функціонуванні національної економіки країни. Це рішення було ухвалене регулятором для того, щоб виконати нову постанову Кабінету Міністрів України від 27 січня 2023 року про мобілізаційну підготовку та мобілізацію щодо військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню від мобілізації.

Також варто зазначити, що вже цього літа Національний банк може припинити утримувати курс долара. Економісти та аналітики стверджують, що це може статися вже в середині літа.

Річ у тім, що з липня повернуть довоєнні податкові ставки, тобто пільгову ставку 2% скасують. Загалом завдяки допомозі наших західних партнерів економіка України залишається стабільною, водночас ситуація повністю залежить від успіхів наших Збройних сил України під час очікуваного контрнаступу, який очікується найближчими тижнями. Чим швидше ми зможемо позбутися ворога, тим більш стабільною і контрольованою буде економічна ситуація. Тому побажаємо нашим захисникам удачі та сподіваємося, що до кінця цього року всі вони повернуться додому живими та здоровими.