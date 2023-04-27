Ждут крупные неприятности: астрологи назвали 3 знака зодиака, которым не повезет в мае

21 апреля начался ретроградный Меркурий. Это явление продлится до 14 мая и принесет сразу трем знакам зодиака определенные трудности и эмоциональные испытания.

Особо тяжелым май будет для Дев, Весов и Скорпионов. Астрологи уверены, что этим трем знакам придется принимать важные решения, которые могут изменить личную и профессиональную жизнь.

Дева

Представителям знака придется принять сложное решение относительно своего партнера. Возникнет вопрос, есть ли смысл продолжать отношения. Стоит определиться, есть ли смысл начать новую жизнь, возможно, отношения исчерпали себя. Однако звезды не советуют принимать поспешные решения, стоит проанализировать ситуацию и принять единственное верное решение. От него будет зависеть жизнь сразу двух людей. Не нужно бояться заканчивать отношения, иногда это к лучшему.

Весы

Астрологи уверены, что уроженцев знака Весы ожидают крупные неприятности на работе. Если Весы сомневались в целесообразности своей работы и задумывались о поиске новой, то пришло время действовать. Ссоры с коллегами и руководством — это толчок пересмотреть свое резюме и начать думать о новых перспективах. Не стоит бояться перемен, это путь к лучшей жизни и новым открытиям, даже если это пугает

Скорпион

Что касается представителей знака Скорпион, то их родные и друзья будут нуждаться в поддержке и участии, но не стоит отдавать все силы для помощи им. По словам астрологов май будет очень тяжелым месяцем для людей, которые родились под знаком Скорпиона. Даже в самых сложных ситуациях стоит сохранять ясность мыслей и выносливость, чтобы пережить все вызовы. Не надо рассматриваться и бежать от перемен. Стоит открыть свое сердце, но сохранять ясный разум. Только в таком случае все трудности удастся побороть, а перемены подарят новые ощущения и планы.