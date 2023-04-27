Часть украинцев потеряют свои пенсии и право на их восстановление: опубликован список оснований

Война многое изменила абсолютно в каждой отрасли/сфере и пенсионная тому не исключение. В частности, многие пенсионеры уехали за границу, в результате чего нужно было решать вопрос с переводом выплат по международным счетам. В начале войны большинство пенсий просто накапливалось на украинских счетах, и даже могли быть заморожены, если в течение шести месяцев пенсионер не давал о себе знать. Сейчас этот вопрос уже более или менее урегулирован. Украинцы, находящиеся за границей, смогут получать пенсии на международные счета. Тем, кто получает деньги на карточку, они так и будут приходить. Тем, кто получал их в отделении, Укрпочта будет отправлять деньги в те финучреждения, которые будут технически иметь возможность приобщиться к этой процедуре.

Это относительно хороших новостей. Но есть и не очень. В настоящее время усилился процесс верификации в результате которого многие люди лишаются своих пенсий и даже не будут иметь права на их восстановление.

Кто может потерять выплату?

В результате проверки персональных данных пенсии могут забрать у лиц, которые:

Получали выплаты с помощью ложных документов. Например, купили себе “липовую” справку о стаже или инвалидности. Такие пенсии сразу же аннулируют и права их восстановить у человека конечно же не будет. В фамилии, имени или отчестве пенсионера найдена ошибка. Пенсионер стал переселенцем, куда-то переехал и долгое время не дает о себе слышать. Однако в данном случае в будущем есть возможность возобновить выплаты. Нужно будет только прийти в Пенсионный Фонд и следовать их рекомендациям и указаниям. Пенсионер уехал заграницу на ПМЖ. В таком случае предполагается единовременная выплата, включающая несколько месячных пенсий после чего выплаты прекращаются совсем.

Также планируют лишить пенсионных выплат тех лиц, которые отбывают уголовное наказание по статье — измена Родине, спонсирование терроризма и т.д. Предполагается, что выплата пенсии возобновится, как только истечет срок наказания.