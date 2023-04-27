Українці віддаватимуть мінімум 10% від своєї зарплати: вже відомо куди підуть гроші

В Україні вже тривалий час говорять про нову накопичувальну систему, яка мала б забезпечити громадян достойною пенсією по досягненню ними пенсійного віку. Мовляв, ті внески, які роблять люди у Пенсійний фонд є надто мізерними, і навіть при наявності повного стажу, пенсія за теперішніми мірками дуже низька (до 3000 гривень). Щоб це змінити, розмір внесків має бути більшим. Для початку це буде приблизно 3% від зарплати, які частково покриватиме роботодавець і частково держава. Далі має підключатися й працівник і власним коштом збільшувати цей відсоток, хоча б до позначки 7-10%.

Про подібні зміни вже заявили у Міністерстві соціальної політики

«Середній внесок, який би покривав усі необхідні витрати, та зберігав кошти в їхньому еквіваленті для людини — це не менше 7-10 % сплати. Сьогодні ми припускаємо до 3%. Це трохи замало. Очевидно, що сам працівник повинен своїми коштами долучатися, щоб його внесок був оптимальним і потім з цього можна було отримати вигоду», заявляє міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

До цієї ініціативи, яка звісно ж буде обов’язковою та регламентуватиметься відповідним законодавством, мають долучатися абсолютно всі українці. Ба більше, крім офіційно працевлаштованих, які робитимуть додаткові внески, щоб збільшити свою пенсію, це гарний шанс й для безробітних, заробити бодай на якусь виплату. Регулярними внесками, люди можуть самостійно накопичити стаж. Це стосується й самозайнятих, які не мають постійного доходу, але з певних причин не можуть чи не хочуть працевлаштовуватись офіційно.

Також, це чудова можливість накопичувати на пенсію для жінок, які хочуть присвятити себе дому та дітям, яких забезпечує чоловік. До слова, робити внески може й партнер зі своєї офіційної зарплати.