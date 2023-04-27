Частина українців втратять свої пенсії та право на їх відновлення: опубліковано перелік підстав

Війна багато чого змінила абсолютно у кожній галузі/сфері й пенсійна тому не виключення. Зокрема, багато пенсіонерів виїхали за кордон, в результаті чого потрібно було вирішувати питання з переводом виплат по міжнародних рахунках. На початку війни більшість пенсій просто накопичувалися на українських рахунках, і навіть могли бути заморожені, якщо протягом шести місяців пенсіонер не давав про себе чути. Наразі це питання вже більш менш врегульовано. Українці, які перебувають закордоном зможуть отримувати пенсії на міжнародні рахунки. Тим хто отримує гроші на картку, вони так і будуть приходити. Тим хто отримував їх у відділенні, Укрпошта відправлятиме гроші в ті фінустанови, які технічно матимуть можливість долучитися до цієї процедури.

Це щодо хороших новин. Але є й не дуже. Наразі посилився процес верифікації в результаті котрого, багато осіб позбуваються своїх пенсій і навіть не матимуть права на їх відновлення.

Хто може втратити виплату?

В результаті перевірки персональних даних пенсії можуть забрати в осіб, які:

Отримували виплати за допомогою фальшивих документів. Наприклад, купили собі “липову” довідку про стаж, або інвалідність. Такі пенсії відразу ж анулюють і права їх відновити в особи звісно ж не буде. В прізвищі, імені або по батькові пенсіонера знайдено помилку. Пенсіонер став переселенцем, кудись переїхав і тривалий час не дає про себе чути. Проте в даному випадку в майбутньому є можливість відновити виплати. Потрібно буде лише прийти у Пенсійний Фонд і слідувати їх рекомендаціям та вказівкам. Пенсіонер виїхав закордон на ПМЖ. В такому випадку передбачається одноразова виплата, яка включає кілька місячних пенсій після чого виплати припиняються зовсім.

Також планують позбавити пенсійних виплат тих осіб, які відбувають кримінальне покарання за статтею — зрада Батьківщині, спонсорування тероризму тощо. Передбачається, що виплата пенсії відновиться, як тільки закінчиться термін покарання.