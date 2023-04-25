Цены на электроэнергию будут изменены: сейчас выбирают один из двух вариантов нового тарифа

В первые дни 2023 были повышены тарифы на свет для предпринимателей, тогда как для обычных людей все осталось на старом довоенном уровне. Но у власти утверждают, что больше так продолжаться не может. Рыночная цена электроэнергии, воды и газа вдвое, а то и втрое выше, чем платят украинцы. Разницу покрывают из государственного бюджета резервы которого быстро иссякают. В связи с этим, с 1 мая планируют повысить тариф на электроэнергию. Было много обсуждений относительно того, как это должно быть. Возможно, это будет не последнее повышение и следующее состоится в июле. То есть подорожание хотят разделить на несколько этапов, чтобы людям оно не было столь ощутимым.

Есть два варианта того, каким может быть новый тариф

Сейчас украинцы платят по 1,44 за кВт/ч, при условии, что используют до 250 кВт в месяц. Что касается нового тарифа, то он может быть:

2,40 кВт;

2,80 кВт.

Также рассматривают и возможность оставить льготный тариф на уровне 1,44 для тех, кто использует мало электроэнергии, однако это маловероятно. Об этом заявил глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Константин Ущаповский. Он же заявил, что тарифы возможно бы и не пересматривали, если бы Россия не обстреливала целую зиму энергетическую инфраструктуру, которую теперь нужно восстанавливать.

«После ракетных обстрелов энергетических объектов для восстановления питания потребителей использовались временные схемы подачи электроэнергии. Поэтому для обеспечения прохождения нового отопительного сезона такие схемы невозможны», — пояснил Ущапковский.

Цена газа останется неизменной

Под вопросом еще тарифы на водоснабжение, а вот что касается отопления, то здесь пока все стабильно. Даже после завершения отопительного сезона цены не планируют менять из-за моратория. Хотя намеков на то, что было бы неплохо повысить тариф с 8 гривен хотя бы до 12, очень много. Дело в том, что рыночная цена газа вообще около 18 гривен.