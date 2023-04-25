Какой смартфон лучше Poco X3 и Poco F3: характеристики и сравнение

Poco – это относительно молодая марка смартфонов, которая была запущена компанией Xiaomi в 2018 году. С тех пор она стала очень популярной среди потребителей благодаря своим доступным ценам и отличным характеристикам.

Сегодня мы сравним два самых популярных смартфона и узнаете, что лучше Poco F3 или Poco X3 Pro. Оба этих телефона можно назвать бюджетными, но у них есть различия в характеристиках и ценах. Но обо всем по порядку.

Дизайн

Poco X3 и Poco F3 совсем не похожи на первый взгляд. Отметим, что F3 тоньше своего X3 Pro на 2,5 мм. В то же время X3 имеет алюминиевую рамку, а еще не боится влаги.

В целом дизайн это вопрос вкуса, поэтому перейдем к другим характеристикам.

Дисплей

В Poco X3 IPS с частотой обновления 120 Гц, что делает его более плавным. Оба смартфона походи по частоте обновления и разрешению. Но F3 выглядит лучше. У него более яркие цвета, а цветовая гамма в 64 раза превышает палитру X3 Pro. По этому параметру POCO F3 явно выигрывает.

Производительность

POCO F3 оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 870, его соперник — Qualcomm Snapdragon 860. Разница несущественная, но в первого варианта запас мощности более существенный. Что касается оперативной памяти, то можно выбрать варианты с 6 и 8 Гб, а также внутренней памятью 128 и 256 Гб. Оба смартфона подходят для многозадачных приложений и игр с высокими требованиями к производительности.

Камера

Камеры обоих смартфонов не могут похвастаться чем-то особенным, поскольку смартфоны заточены по игры. В Poco F3 отличная макро-камера, но в глаза сразу бросается отсутствие датчика глубины. X3 Pro оснащен датчиком глубины. И это одно из его преимуществ.

Селфи камеры в обеих смартфонах почти идентичные с небольшими отличиями в светосиле объектива. В то же время оба смартфона отлично снимают видео в 4К с частотой 30 pfs.

Батарея

Poco X3 имеет батарею емкостью 5160 мАч, тогда как Poco F3 – 4520 мАч. Однако, из-за более мощного процессора и более быстрого экрана, Poco F3 может немного быстрее разрядиться, чем Poco X3. Оба телефона поддерживают быструю зарядку, Poco X3 – 33 Вт, а Poco F3 – 33 Вт с поддержкой технологии Quick Charge 3.0.

Цена

Poco X3 стоит около $250, тогда как Poco F3 стоит около $350. Это значительное различие в цене может быть решающим фактором, поскольку телефоны достаточно похожи. Оба они достаточно производительные, и если для вас решающий фактор — это бюджет то смело можете брать Poco X3.

Итог

И Poco X3 ,и Poco F3 — отличные бюджетные телефоны с сильными техническими характеристиками. Poco X3 – отличный выбор для тех, кто ищет бюджетный телефон с хорошей производительностью и камерой, а Poco F3 – для тех, кто хочет еще более мощный телефон с высокой производительностью, качественной камерой и быстрым экраном. Однако стоимость Poco F3 значительно выше, чем у Poco X3, поэтому покупка должна зависеть от ваших индивидуальных потребностей и бюджета.

В целом оба варианта заслуживают статус производительных и недорогих смартфонов, о характеристиках обеих вы теперь знаете, осталось лишь сделать выбор.