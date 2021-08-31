Як прокачати квартиру за копійки: 15 класних речей для дому з AliExpress

На AliExpress можна знайти тисячі корисних речей для дому. Саме заради них і варто відвідувати Алі – жоден український інтернет-магазин не здатен конкурувати з китайцями в асортименті та ціні.





Розумне освітлення, незвичайні кухонні аксесуари, просунуті мережеві девайси, інструменти для ремонту та інших домашніх завдань. Чого тут тільки немає!

Ми вибрали 15 найцікавіших лотів, які будуть корисні кожному. Вони не тільки полегшать вам облаштування побуту, але і зроблять житло трішки затишніше і сучасніше.

№1. Годинник-будильник з проекцією на стіну

Розумні годинник з функцією будильника і вбудованим проектором для відображення часу на стіні. Цифри великі, тому прочитає їх навіть людина з поганим зором. Крім того тут є FM-радіо з гучним динаміком, термометр для вимірювання температури в приміщенні, гігрометр (показує вологість повітря), а також спеціальний режим, в якому дисплей можна використовувати як дзеркало. Стане в нагоді дамам при нанесенні макіяжу.

№2. Bluetooth-трекер для пошуку речей

Копійчана альтернатива AirTag для тих, хто не хоче витрачатися на девайс від Apple. При наявності такого брелока можна не турбуватися про збереження ключів, гаманця або улюбленого домашнього вихованця. Пристрій підключається до телефону і працює в діапазоні 25 метрів – якщо мітка віддаляється на більшу відстань, то попереджає про це за допомогою звукового сигналу в фірмовому додатку. Там же відображається розташування брелока на карті.

№3. Дозатор рідкого мила

Класний дозатор з вбудованим ІЧ-датчиком, до якого навіть не потрібно торкатися, щоб отримати порцію спіненого мила. Усередині встановлений акумулятор ємністю 2000 мАг, якого вистачає на 10 800 застосувань – це 3-6 місяців щоденної експлуатації.

№4. Розумна RGB-лампочка

Популярна смарт-лампочка здатна зробити будь-яку кімнату більш затишною. Керувати нею можна прямо зі смартфона через спеціальний додаток. Доступні регулювання яскравості і кольору (підтримується 16 мільйонів відтінків), таймер на відключення, світломузика і пульсація на основі біоритмів, під яку дуже приємно засинати.

№5. Вакуумний пакувальник

Незамінний в побуті прилад для тривалого зберігання продуктів. Принцип використання вакууматора гранично простий – занурюємо фрукти або овочі в пакет, що йде в комплекті, кладемо верхній край в прилад і натискаємо кнопку. На виході маємо повністю герметичний вакуумний пакет, в якому їжа буде довше залишатися свіжою.

№6. ІЧ-пульт для старої побутової техніки

Універсальний всенаправлений ІЧ-пульт, за допомогою якого ви зможете керувати старою побутовою технікою (кондиціонером, вентилятором або телевізором) через смартфон. Все, що потрібно для початку експлуатації – підключити прилад до домашньої Wi-Fi мережі і покласти неподалік с потрібними пристроями. Після цього можна управляти технікою через фірмовий додаток. Є підтримка Alexa та асистента Google.

№7. Світлодіодний аератор

Зазвичай аератори встановлюють на змішувачі, щоб економити воду, але тут ще й підсвічування є. Він змінює колір залежно від температури води: при холодній (нижче 32 градусів) підсвічування буде синім, при середній (від 32 до 40 градусів) – зеленим, при гарячій (41 – 45 градусів) – червоним. Класно виглядає і дозволяє не обпектися по необережності.

№8. Набір для стрижки

Багатофункціональний комплект, що дозволяє добре економити на походах в перукарню. Набір включає в себе саму машинку, а також величезну кількість насадок: для тримінгу, гоління, стрижки і навіть брів. Машинка відмінно стриже, а якість збірки, якщо вірити відгукам власників, нічим не поступається більш дорогим брендовим пристроям.

№9. Електричний млинок для спецій

Такий гравітаційний млинок має бути вдома у кожного любителя готувати. Головна фішка – повністю автоматична робота. Завдяки вбудованому датчику, її досить перевернути лезами вниз, щоб мотор включився і почалося подрібнення. Фракція мелення регулюється, є підсвічування і вбудований акумулятор, який потрібно заряджати раз в кілька місяців.

№10. Приставка Xiaomi Mi Stick TV

Хітова Smart TV приставка від Xiaomi дає друге дихання будь-якого старому телевізору. Ви зможете дивитися Netflix, Youtube, популярні стрімінгові сервіси, або встановити додатки для безкоштовного перегляду торентів в режимі онлайн. За співвідношенням ціна / якість модель одна з кращих на ринку, а компактність дозволяє носити її з собою як звичайну флешку.

№11. Універсальний подовжувач Xiaomi

Важко переоцінити користь пристрою, до якого без перехідників можна підключити 6 побутових приладів з вилками будь-якого стандарту, а також 3 USB-девайса одночасно. Мережевий фільтр якісно зроблений і володіє захистом від перегріву і стрибків напруги. Також доступні більш компактні моделі з меншою кількістю розеток, які вартують помітно дешевше.

№12. Шуруповерт WOSAI

Добротний шуруповерт від популярного на Алі бренду Wosai. Працює від акумулятора, є зручна прогумована ручка, підсвічування робочої зони, 2 режими швидкості і 26 регулювань крутного моменту. Рівень заряду батареї, який залишився відображає світлодіодний індикатор. Приємний бонус – комплектація з 28 головками і свердлами під найбільш поширені завдання. Також радимо прикупити ці щітки, з якими шуруповерт можна буде використовуватися для очищення поверхонь при прибиранні будинку.

№13. Підсилювач Wi-Fi сигналу Xiaomi Mijia

Репітер від Xiaomi, який розширює зону покриття Wi-Fi. Він сумісний з будь-якими моделями роутерів: досить увіткнути гаджет в розетку, підключити до мережі і зона її дії збільшиться на 20-30 метрів. Для приватних будинків або великих квартир, де один роутер не справляється з роботою – незамінна річ.

№14. Органайзер проводів Ugreen

Навряд чи в світі є хоч одна людина, яка отримує задоволення від проводів, що заплуталися на робочому столі. На щастя, проблема вирішується за допомогою цього доступного аксесуара. Він кріпиться на двосторонній скотч і міцно фіксує кабелі: 4 або 7 шт, в залежності від розміру, який ви виберете.

№15. Світлодіодна стрічка Sun-Tech

Завершує добірку RGB-стрічка з керуванням по Bluetooth. Вона працює від USB-зарядки і підключається до телефону, де через спеціальний додаток можна регулювати яскравість і колір підсвічування, є навіть режим світломузики (миготіння різними кольорами під музичну композицію). Якість стрічки нарікань не викликає – всі світлодіоди справні і не виходять з ладу через тиждень експлуатації.