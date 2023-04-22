Начались массовые проверки пенсионеров: кого могут лишить выплат

В Украине стартовали массовые проверки получателей пенсионных выплат.

Министерство финансов обязало Пенсионный фонд Украины проверить всех пенсионеров и получателей социальных выплат. По итогу часть украинцев может остаться без пенсий.

Что известно о проверках и как это будет проходить

В соответствии с приказом “Об утверждении Методики верификации пенсионных выплат и ежемесячного пожизненного денежного содержания” проверка будет проходить в три этапа.

В ходе первого будут обращать внимание на соблюдение требований обмена информацией о персональных данных получателей пенсий.

Далее проверят соответствие персональных данных о пенсионерах.

Последний этап предусматривает проверку правомерности получения пенсий или других видов пожизненного денежного содержания.

Ориентируясь на закон Украины об “Обязательном общегосударственном пенсионном страховании” отобрать пенсию могут сразу из-за нескольких причин. Среди них:

ошибка в фамилии;

лицо получало выплаты по фальшивым документам;

пенсионер проживает за границей, на это время прекращается выплата пенсии;

если лицо является внутренне перемещенным лицом и сменило место проживания без предварительного сообщения в органы Пенсионного фонда.

Но беспокоиться не стоит. Эта проверка растянется на несколько лет. В то же время, что касается лиц, которые получали деньги без законных на то оснований могут заставить вернуть их в бюджет Украины. Такие случаи нечастые, но все же случаются.

Под эту масштабную проверку, в том числе подпадают пенсионеры, которые проживают на временно неподконтрольных Киеву территориях, а также те, кто выехал из страны. Миграционная служба фиксирует все факты пересечения границы, и эти данные могут передать Министерству Финансов во время верификации данных. В таком случае Пенсионный фонд будет иметь все основания, чтобы забрать выплаты в таких граждан.

Подобные проверки также будут распространяться на всех получателей субсидий, получателей выплат для малообеспеченных, для лиц, получающих пенсии по инвалидности и других.