Начались массовые проверки пенсионеров: кого могут лишить выплат

В Украине стартовали массовые проверки получателей пенсионных выплат.
Министерство финансов обязало Пенсионный фонд Украины проверить всех пенсионеров и получателей социальных выплат. По итогу часть украинцев может остаться без пенсий.
Что известно о проверках и как это будет проходить
В соответствии с приказом “Об утверждении Методики верификации пенсионных выплат и ежемесячного пожизненного денежного содержания” проверка будет проходить в три этапа.
В ходе первого будут обращать внимание на соблюдение требований обмена информацией о персональных данных получателей пенсий.
Далее проверят соответствие персональных данных о пенсионерах.
Последний этап предусматривает проверку правомерности получения пенсий или других видов пожизненного денежного содержания.
Ориентируясь на закон Украины об “Обязательном общегосударственном пенсионном страховании” отобрать пенсию могут сразу из-за нескольких причин. Среди них:
- ошибка в фамилии;
- лицо получало выплаты по фальшивым документам;
- пенсионер проживает за границей, на это время прекращается выплата пенсии;
- если лицо является внутренне перемещенным лицом и сменило место проживания без предварительного сообщения в органы Пенсионного фонда.
Но беспокоиться не стоит. Эта проверка растянется на несколько лет. В то же время, что касается лиц, которые получали деньги без законных на то оснований могут заставить вернуть их в бюджет Украины. Такие случаи нечастые, но все же случаются.
Под эту масштабную проверку, в том числе подпадают пенсионеры, которые проживают на временно неподконтрольных Киеву территориях, а также те, кто выехал из страны. Миграционная служба фиксирует все факты пересечения границы, и эти данные могут передать Министерству Финансов во время верификации данных. В таком случае Пенсионный фонд будет иметь все основания, чтобы забрать выплаты в таких граждан.
Подобные проверки также будут распространяться на всех получателей субсидий, получателей выплат для малообеспеченных, для лиц, получающих пенсии по инвалидности и других.
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