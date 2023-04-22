Эксперты рассказали, какие вещи в спальне могут спровоцировать бессонницу или беспокойный сон

Современные люди очень часто сталкиваются с бессонницей и вообще проблемами со сном. Кто-то не может долго заснуть из-за чрезмерного возбуждения, ведь перенервничал на работе. Кто-то провел слишком много времени с гаджетами, и теперь мозг никак не может успокоиться. Другие просто получили большой стресс, или живут в состоянии постоянной тревожности из-за войны. На качество сна влияют многие факторы, а еще некоторые предметы, которые можно встретить во многих спальнях. Ученые призывают немедленно убрать их и проследить, изменится ли после этого ваш сон.

Что в спальне излишне?

Телевизор, блютуз колонка, подсветка – все это мешает нормально расслабиться и уснуть. Конечно, от телевизора отказываться не обязательно, а вот компьютер рядом со спальным местом держать не стоит.

Об этом рассказывает сомнолог и невролог Елена Царько.

«Нужно убрать все, что шумит и светится. Особенно приборы с белым или голубым спектром. Для чувствительных людей могут иметь значение даже синие цифры на часах. И главное, нужно убрать гаджеты со светящимися экранами: телевизоры, компьютеры и планшеты. Идеальной обстановки нет. Ориентируйтесь на свой комфорт. Если у вас бессонница, имеет значение каждый пустяк, поэтому забирайте все, что мешает. И создавайте условия для засыпания. Проветривайте комнату, используйте маску для сна, заботьтесь о качественном увлажнении помещения», — рассказала врач.

Имеют значение и зеленые растения

Весьма большое значение имеют и живые вазоны, которые вы держите в спальне. Есть перечень тех, которые категорически нельзя держать в комнате для сна, а есть наоборот те, что несут только пользу. Подробные списки и тех и других можно найти на просторах Интернета. Скажем только, что полезными в спальне точно будут Хлорофитум, Герань, Спатифиллум…. Под запретом Олеандр, Кротон или например Молочай.