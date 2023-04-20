Будет сложно: ученые спрогнозировали две сверхмощные магнитные бури, которые вскоре накроют Землю

Землю время от времени накрывают очень мощные магнитные бури. Такое явление наблюдается практически каждый месяц, а иногда и несколько раз за короткий период. Иногда геомагнитные колебания вокруг Земли совсем не ощущаются, в то время как в другие разы они даже могут вывести из строя электроприборы, спутники и т.д. О человеческом здоровье говорить и вовсе не стоит. Метео чувствительные пострадают больше всего. Также в зоне риска люди с хроническими заболеваниями, беременные, пожилые лица и те, кого мучает повышенное или низкое артериальное давление.

Названы наиболее опасные даты

Все мощные геомагнитные колебания произойдут уже в мае. В апреле достаточно будет и коридора затемнений, также неоднозначно влияющего на физическое и эмоциональное состояние людей. Что касается бур и дат, то это:

1-2 мая. Максимально мощная магнитная буря красного уровня опасности.

С 3 по 11 мая можно будет немного расслабиться. Солнечная активность будет практически нулевой, но иногда небольшие сдвиги возможны, но они не принесут никому дискомфорта.

С 12 по 16 мая будет максимально тихий и спокойный период.

17-18 мая ожидается мощная вспышка. Эту бурю ученые квалифицируют как достаточно мощную. Приблизительно на 4 балла, что уже спровоцирует головную боль минимум у половины населения.

С 28 по 31 мая будет происходить настоящий магнитный шторм. Этот период эксперты характеризуют как наиболее опасный.

Разные биофизики и ученые полагают, что в период магнитных бурь увеличивается количество несчастных случаев на производствах. Среди наиболее страдающих профессий — летчики и астронавты.

Всем остальным людям тоже может быть не сладко. Бессонница, апатия, усталость, раздражительность, тахикардия, обострение проблем с сердцем и сосудами, обострение хронических недугов – это лишь часть тех симптомов, которые провоцируют магнитные бури. Помочь себе можно отдыхом, покоем и симптоматическим лекарством, например обезболивающим, если болит голова.