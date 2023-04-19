Психолог назвала реальные причины из-за которых мужчины могут предать

К сожалению, не все пары живут долго, счастливо и умирают в один день. Иногда казалось бы идеальный союз трескает по швам из-за измены одного из партнеров. Так уж повелось, что чаще изменяют мужчины. Они по натуре более полигамны. Женщины, особенно сильно влюбленные в своих благоверных, придумывают им разные оправдания. Например, он изменил, потому что я потеряла форму, недостаточно хорошо выгляжу, не придаю ему достаточно внимания и т.д. Все это полная ерунда, если речь идет о действительно влюбленной паре и сознательном союзе. Психолог объяснила, почему мужчины изменяют.

Есть две глобальные причины и несколько второстепенных

Эксперт пояснила, что в первую очередь мужчина изменяет женщине, которую не боится потерять. То есть он не ценит ее, а значит, и их отношения. При этом совершенно неважно, как эта женщина выглядит и ведет себя.

Вторая причина – это внутренняя установка мужчины, что предавать это нормально и ему так ок. Прекрасно, если эти мужчины честны со своими партнерами и вступают исключительно в свободные отношения, где женщину устраивает подобный формат.

Среди второстепенных причин, почему мужчины идут на измену:

Бессознательный брак. Например, под давлением родителей, из-за незапланированной беременности и т.д. Депрессивное состояние мужчины, апатия. Проблемы в отношениях, которые видны невооруженным глазом. Например, постоянные ссоры, потеря сексуального влечения друг к другу, продолжительное отсутствие секса. У мужчины есть собственные фетиши, то есть он сознательно, хотел предать или попробовать что-то новое, но боялся признаться партнеру.

“И отдельно для семей, которые длительное время вместе. Он не хочет уходить от жены, из семьи. Но на работе полный завал, а дома постоянный вынос мозга, дети в подростковом возрасте. Это как отпуск, новые впечатления, единственное место, в котором можно отдохнуть“, – говорит эксперт.

Не стоит оправдывать измену, если мужчина умело делает вид, что в отношениях все хорошо. Тогда это будет неоднократное явление. А вот когда отношения действительно на волоске, тогда стоит думать или прощать и пробовать работать над отношениями, или просто расставаться.