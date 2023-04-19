В Україні запровадять штрафи для тих, хто не буде сортувати сміття

Євроінтеграція — це довгий і складний шлях й нерідко українцям потрібно починати з себе перш ніж звинувачувати владу у всіх земних гріхах. Зокрема, сортування сміття — це поширена та звична тема у Європі й максимально непопулярна в Україні. Заступник міністра навколишнього середовища і природних ресурсів Євгеній Федоренко вважає, що населення навряд чи у своїй переважній більшості добровільно почне сортувати сміття, причому робити це добросовісно. Для цього людям потрібен стимул. А нічого кращого ніж штрафи поки що придумати не можливо.

Верховна Рада вже прийняла відповідний закон

Одна з вимог Єврокомісії — правильне сортування сміття, тобто турбота про екологію. Відповідно Рада вже прийняла закон про управління відходами.

«Це імплементація базової рамкової директиви ЄС щодо управління відходами. Закон набирає чинності з 9 липня 2023 року. Але для того, щоб він запрацював, необхідно ухвалити щонайменше три десятки нормативно-правових актів, які докладно регулюють кожну сферу», — розповів Федоренко.

Також цей документ дасть підґрунтя для того, щоб залучати інвесторів в розвиток системи управління відходами.

«Потрібні стимули. Наприклад, за відсортовані відходи громадянин може платити менше, а за нерозділені більше. Саме так відбувається у країнах Європейського союзу. Там, крім того, що є різні ціни, ще є величезні штрафи, якщо дізнаються, що ти залишив не там пакунок або здав невідсортоване сміття. Так, наприклад, відбувається в Німеччині та Австрії», — наголосив заступник міністра.

Взагалі частково сміття в Україні сортують ще з 2018 року. Принаймні відтоді сортувати потрібно великогабаритні відходи, та ті що містять всередині отруту чи хімікати. Небезпечні відходи треба віддавати на переробку до спеціальних організацій. За ігнорування цього передбачено штраф до 1700 гривень.

І для довідки: кожен українець генерує в рік понад 300 кілограмів сміття. Його якісне сортування допомогло б дуже сильно покращити екологію.