Психолог назвала реальні причини через які чоловіки можуть зрадити

На жаль, не всі пари живуть довго, щасливо і помирають в один день. Інколи здавалося б ідеальний союз тріскає по швах через зраду одного з партнерів. Так вже повелося, що частіше зраджують чоловіки. Вони на вдачу більш полігамні. Жінки, а особливо надто закохані у своїх благовірних, придумують їм різні виправдання. Наприклад, він зрадив, тому що я втратила форму, недостатньо гарно виглядаю, не додаю йому достатньо уваги тощо. Все це повна дурня, якщо мова про дійсно закохану пару та свідомий союз. Психолог пояснила, чому чоловіки зраджують.

Є дві глобальні причини й кілька другорядних

Експерт пояснила, що найперше чоловік зраджує ту жінку, яку не боїться втратити. Тобто він не цінує її, а відтак і їхні стосунки. При цьому абсолютно немає значення, як ця жінка виглядає і поводиться.

Друга причина — це внутрішня установка чоловіка, що зраджувати це нормально і йому так ок. Чудово, якщо ці чоловіки чесні зі своїми партнерами й вступають виключно у вільні стосунки, де жінку влаштовує подібний формат.

Серед другорядних причин, чому чоловіки йдуть на зраду:

Несвідомий шлюб. Наприклад, під тиском батьків, через незаплановану вагітність тощо. Депресивний стан чоловіка, апатія. Проблеми у стосунках, які помітні неозброєним оком. Наприклад, постійні сварки, втрата сексуального потягу один до одного, тривала відсутність сексу. Чоловік має власні фетиші, тобто він свідомо, хотів зрадити чи спробувати щось нове, але боявся признатись партнеру.

“І окремо для сімей, які тривалий час разом. Він не хоче йти від дружини, з сім‘ї. Але на роботі повний завал, а вдома постійний винос мозку, діти в підлітковому віці. Це як відпустка, нові враження, єдине місце, в якому можна відпочити”, – каже експерт.

Не варто виправдовувати зраду, якщо чоловік вміло вдає, що у стосунках все гаразд. Тоді це буде неодноразове явище. А от коли відносини дійсно на волосині, тоді варто думати чи прощати і пробувати працювати над стосунками, чи просто розлучатись.