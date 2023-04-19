Невимовна втрата для України… На війні загинув учасник популярного рок-гурту 

Захищаючи Україну загинув учасник популярного рок-гурту SilverTown з Кам’янського Андрій Касенюк. Він боронив нашу країну у званні командира відділення артрозвідки.

Відповідну інформацію опублікували на сторінці гурту в Фейсбук.

Колеги Андрія Касенюка опублікували текст з таким повідомленням:

“Вчора Андрій не вийшов на зв’язок, його більше з нами немає. Він отримав смертельне поранення. Подробиць і деталей поки ми не знаємо. Андрій завжди залишиться в нашій пам’яті в наших серцях, у своїх творах, у відзнятих кліпах. Вічна пам’ять тобі, Брате! На таких як ти, витримала країна! ТИ ГЕРОЙ, СПРАВЖНІЙ ГЕРОЙ!”

Також колег загиблого музиканта розповіли, що гурт відзняв кліп ще в вересні 2021 року, однак реліз так і не випустили. Саме 124 лютого 2022 року цей кліп мала розглядати редакція М1/М2 та предмет ротації. Однак вторгнення російських окупантів зіпсувало плани, а Андрій принципово не хотів випускати кліп під час війни. Однак тепер час поділився на до 17 квітня та після.

Колеги загиблого пообіцяли розмістити кліп на своєму каналі в YouTube. Також в планах закінчити альбом, який зараз готовий на 60%. Щодо подальшої діяльності гурту, то поки нічого не відомо. Час покаже.

Нагадаємо що осінню 2022 року Андрій отримав поранення в боях на Луганщині. Тоді після місяці в госпіталі він прийняв рішення повернутися на фронт.

У полеглого героя залишилася дружина.

Нагадаємо, що 19 квітня спікер об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський підтвердив загибель екснардепа Олега Барни.

На жаль війна забирає найкращих, людей, які готові ціною власного життя захищати нашу незалежність.

Вже найближчим часом Збройні сили України розпочнуть контрнаступ та витіснять ворога з нашої землі. Спеціалісти стверджують, що перша доба цього конрнаступу зіграє вирішальну роль.