20 апреля произойдет солнечное затмение, которое принесет роковые изменения: прогноз от Павла Глобы

20 апреля 2023 года в 07:16 по киевскому времени состоится новолуние в Овне. В это же время начнется и солнечное затмение, которое откроет целый коридор затмений. Астрологи уже говорят, что это будет энергетически мощный период, который принесет много роковых перемен. Первым свое мнение по этому поводу высказал астролог Павел Глоба, к которому привыкли прислушиваться из-за его авторитетности и хорошей репутации.

Глоба рассказал, что принесет это затмение для Украины и мира

Прежде всего, стоит отметить, что увидеть затмения смогут жители Дальнего Востока: Индия, Китай, Япония, а также Австралия. Европа и Америка этого затмения не увидят, но безусловно ощутят его влияние.

Глоба отметил, что Лунные узлы – это предвестники роковых событий. Скопление планет в Овне свидетельствует об усиленной милитаризации. Также это свидетельствует о переходе от затяжной войны к так называемой “священной”.

«Самое главное сейчас — это максимально воздерживаться от шовинистической риторики, поскольку активная эксплуатация идей превосходства какой-то нации в период затмения, случившегося в годовщину рождения Гитлера, вполне может привести к появлению на исторической арене нового фюрера. По всей вероятности, даже не одного», — также добавил астролог.

По его словам, можно сделать выводы, что будут какие-то изменения в ходе российско-украинской войны, а возможно и других конфликтов, которые происходят в мире, например при участии Китая.

Астрологи рассказали, что можно и нельзя делать во время солнечного затмения

Эксперты говорят, что солнечное затмение – это период духовного роста и развития. Это идеальное время для того, чтобы уделить время себе, посетить место покоя, например, церковь, или заняться медитацией. В то же время в период затмения не следует совершать рискованных действий и принимать важные решения. Скорее всего, они не будут иметь успеха.