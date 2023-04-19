Приват, Ощад и Моно начали массовую блокировку карт: что может стать причиной?

Желание Украины вступить в ЕС спровоцировало усиление финансового мониторинга, который должен первым делом вывести значительное количество доходов из тени. Если раньше под финмониторинг попадали суммы от 50 000 гривен, то сейчас это даже 5000 грн. Подобный перевод может вызвать подозрение у банка и тот в свою очередь может запросить документы о происхождении этих средств. Кроме этого есть и ряд других ситуаций, когда банки блокируют карточки клиентов. В настоящее время этим активно занимаются ПриватБанк, Монобанк и Ощадбанк. И вот что может стать причиной блокировки.

Причин достаточно много

Среди наиболее распространенных следующие:

Подозрение в мошенничестве. Подозрение в спонсировании терроризма. Финансовый мониторинг (собственно то, о чем говорилось выше)

Банки могут заблокировать карту за множество различных манипуляций, например, неверный ввод пароля в течение трех раз. Также карту могут заблокировать, если:

Вы никогда не совершали онлайн-покупок, и вдруг начали часто что-то оплачивать в Интернете причем в течение одного дня. Большое списание средств в другом регионе, если преимущественно вы территориально находились в одном и том же месте. Перевод больших сумм в ночное время. Денежные операции проведены в таких странах, как Индия, Индонезия, Латинская Америка и т.д.

Это регионы, внесенные в зону риска.

Что нужно знать о финансовом мониторинге

Что касается финансового мониторинга, то здесь под подозрением любая нетипичная активность на карточке физического лица, у которого отсутствуют при этом официальные доходы. Это частые переводы средств между разными счетами (более 30 в сутки). Это переводы на сумму 5000, 30000, 50000 гривен и так далее. Под подозрение попадают даже переводы от родственников, если сумма велика, ведь это может быть незадекларированный подарок или наследство.

Также подозрение могут вызвать даже такие манипуляции, как сбор денег с родителей на подарок учителям, ведь это предполагает одновременное поступление одинаковых сумм от разных людей в течение короткого периода времени.