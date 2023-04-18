Украинцы получили право оформить европейскую пенсию: детали и условия

Многие украинцы пенсионного возраста имеют право оформить европейскую пенсию. Если быть более точным, то польскую, ведь пока Украина имеет подобное соглашение именно с Польшей. Подписано оно было еще в 2012 году, но до сих пор не каждый украинец знает об этих возможностях и своих правах. Конечно, на польскую пенсию претендует не каждый без исключения. Для того чтобы ее оформить нужно соответствовать ряду требований.
Кто может претендовать на пенсию в злотых?
Есть как минимум шесть требований, которым нужно удовлетворять, чтобы ваша пенсия стала европейской.
- Последнее место работы базировалось на территории Польши.
- Стаж, который вы наработали в Польше, должен быть официальным.
- Рассматриваются только лица, работавшие в Польше по одному из этих договоров: трудовой договор (umowa o pracę) или договор доверенности (umowa zlecenie).
- Вы достигли пенсионного возраста. На данный момент это 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. На момент достижения данного возраста лицо должно находиться в Польше.
- У вас есть необходимое количество официального стажа, а это минимум 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин. При этом часть этого стажа может быть наработана в Украине. Это не имеет большой разницы. Просто чем больше стажа будет наработано именно в Польше, тем большую сумму вам начислит тамошняя организация, занимающаяся пенсионным вопросом.
- На момент оформления пенсии вы постоянно проживаете в Польше.
Отметим, что минимальная польская пенсия составляет 1445 злотых, что равноценно примерно 12 000 гривен.
Что нужно для оформления пенсии?
Если вы отвечаете всем заявленным параметрам, вам следует обратиться в организацию ZUS со следующим перечнем документов:
- Паспорт.
- Pesel (польский идентификационный номер).
- Банковская карта на которую впоследствии будут приходить пенсионные выплаты и реквизиты счета из польского банка.
- Документы, удостоверяющие страховой стаж.
- Регистрационный номер карты плательщика налога.
В некоторых случаях нужно добавлять военный билет, диплом и т.д.
➡Відкриваємо ЗБІР КОШТІВ на придбання «Тепловізійного монокуляра з далекоміром AGM Fuzion LRF TM25-384» (тепловізор) для снайперів роти вогневої підтримки (92-й батальйон). Допоможемо тим, завдяки кому ми досі живі. Номер карти mono 5375411203876318. Або ж - поповнити Монобанку. Важлива кожна гривня!
Читай наші новини в Google News, Telegram, Facebook та Twitter