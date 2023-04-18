Украинцы получили право оформить европейскую пенсию: детали и условия

Многие украинцы пенсионного возраста имеют право оформить европейскую пенсию. Если быть более точным, то польскую, ведь пока Украина имеет подобное соглашение именно с Польшей. Подписано оно было еще в 2012 году, но до сих пор не каждый украинец знает об этих возможностях и своих правах. Конечно, на польскую пенсию претендует не каждый без исключения. Для того чтобы ее оформить нужно соответствовать ряду требований.

Кто может претендовать на пенсию в злотых?

Есть как минимум шесть требований, которым нужно удовлетворять, чтобы ваша пенсия стала европейской.

Последнее место работы базировалось на территории Польши. Стаж, который вы наработали в Польше, должен быть официальным. Рассматриваются только лица, работавшие в Польше по одному из этих договоров: трудовой договор (umowa o pracę) или договор доверенности (umowa zlecenie). Вы достигли пенсионного возраста. На данный момент это 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. На момент достижения данного возраста лицо должно находиться в Польше. У вас есть необходимое количество официального стажа, а это минимум 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин. При этом часть этого стажа может быть наработана в Украине. Это не имеет большой разницы. Просто чем больше стажа будет наработано именно в Польше, тем большую сумму вам начислит тамошняя организация, занимающаяся пенсионным вопросом. На момент оформления пенсии вы постоянно проживаете в Польше.

Отметим, что минимальная польская пенсия составляет 1445 злотых, что равноценно примерно 12 000 гривен.

Что нужно для оформления пенсии?

Если вы отвечаете всем заявленным параметрам, вам следует обратиться в организацию ZUS со следующим перечнем документов:

Паспорт. Pesel (польский идентификационный номер). Банковская карта на которую впоследствии будут приходить пенсионные выплаты и реквизиты счета из польского банка. Документы, удостоверяющие страховой стаж. Регистрационный номер карты плательщика налога.

В некоторых случаях нужно добавлять военный билет, диплом и т.д.