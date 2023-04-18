Українці отримали право оформити європейську пенсію: деталі та умови

Багато українців пенсійного віку мають право оформити європейську пенсію. Якщо бути більш точним, то польську, адже поки Україна має подібну угоду саме з Польщею. Підписана вона була ще у 2012 році, але дотепер не кожен українець знає про ці можливості та власні права. Звісно, на польську пенсію претендує не кожен без виключення. Для того, щоб її оформити потрібно відповідати ряду вимог.

Хто може претендувати на пенсію в злотих?

Є як мінімум шість вимог, яким потрібно відповідати, щоб ваша пенсія стала європейською.

Останнє місце роботи базувалося на території Польщі. Стаж, який ви напрацювали в Польщі має бути офіційним. Розглядаються лише ті особи, які працювали у Польщі за одним з цих договорів: трудовий договір (umowa o pracę), або договір довіреності (umowa zlecenie). Ви досягли пенсійного віку. Наразі це 60 років для жінок і 65 років для чоловіків. На момент досягнення даного віку особа повинна перебувати у Польщі. У вас є необхідна кількість офіційного стажу, а це мінімум 20 років для жінок і 25 років для чоловіків. При цьому частина цього стажу може бути напрацьована в Україні. Це немає великої різниці. Просто чим більше стажу буде напрацьовано саме в Польщі, тим більшу суму вам нарахує тамтешня організація, яка займається пенсійним питанням. На момент оформлення пенсії ви постійно проживаєте у Польщі.

Зазначимо, що мінімальна польська пенсія це 1445 злотих, що рівноцінно приблизно 12 000 гривень.

Що потрібно для оформлення пенсії?

Якщо ви відповідаєте всім заявленим параметрам, вам потрібно звернутися до організації ZUS з наступним переліком документів:

Паспорт. Pesel (польський ідентифікаційний номер). Банківська картка на котру згодом будуть приходити пенсійні виплати та реквізити рахунку з польського банку. Документи, які засвідчують страховий стаж. Реєстраційний номер картки платника податку.

В окремих випадках потрібно додавати військовий квиток, диплом тощо.