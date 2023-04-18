Мешканці двох областей можуть оформити нову допомогу: 6600 гривень на особу

Засоби масової інформації розповіли про чергову допомогу на котру претендують мешканці двох областей. Мова про Запорізьку та Закарпатську області, а фінансує виплату благодійний фонд Dorcas (Доркас). Звісно мова не про всіх мешканців області без виключення, а про внутрішньо переміщених осіб, які зареєстровані саме в цих регіонах. Серед них теж не всі отримають виплати, а лише окремі категорії. І це:

Багатодітні родини (троє і більше дітей). Вагітні жінки. Сім’ї де виховуються діти до трьох років. Одинокі батьки, які самостійно виховують дітей. Літні люди (старше 60 років). Особи з інвалідністю. Особи з хронічними та іншими важкими недугами, які потребують постійного лікування та медикаментозної підтримки.

Як отримати допомогу у Запорізькій області?

Одна особа може отримати 6600 гривень, за умови, що протягом останніх трьох місяців не отримувала коштів від благодійних організацій. Гроші будуть виплачуватися протягом трьох місяців: по 2200 грн.

За детальною інформацією потрібно звертатися за номерами телефону (066) 872 25 56, (093) 156 37 58.

Графік роботи: з понеділка до п’ятниці: з 10:30 до 15:00. Перерва з 13:00 до 14:00.

Як отримати допомогу у Закарпатській області?

Умови ті ж, але на відміну від Запорізької області, переселенці на Закарпатті можуть отримати виплату за умови, що протягом одного місяця (останнього) не отримували інших схожих виплат.

Для того, щоб зареєструватися на виплату, потрібно скористуватися цими контактними даними:

м. Ужгород. Потрібно звернутись за телефоном: (063) 574 02 54

м. Мукачево. Звертайтесь за телефоном: (093) 267 12 75

Графік роботи (Мукачево): понеділок та середа: з 11:00 до 16:00. Перерва з 13:00 до 14:00.

Додаткова інформація

При оформленні допомоги потрібно мати документи, які підтверджують статус ВПО і інший супутній (інвалідність, багатодітність тощо. Гроші будуть приходити на відділення Укрпошти. Оформити допомогу можна на кожного члена родини.