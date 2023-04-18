Жители двух областей могут оформить новую помощь: 6600 гривен на человека

СМИ рассказали об очередной помощи на которую претендуют жители двух областей. Речь о Запорожской и Закарпатской областях, а финансирует выплату благотворительного фонда Dorcas (Доркас). Конечно речь не обо всех жителях области без исключения, а о внутренне перемещенных лицах, зарегистрированных именно в этих регионах. Среди них тоже не все получат выплаты, а только отдельные категории. И это:

Многодетные семьи (трое и более детей). Беременные женщины. Семьи, где воспитываются дети до трех лет. Одинокие родители, самостоятельно воспитывающие детей. Пожилые люди (старше 60 лет). Лица с инвалидностью. Лица с хроническими и другими тяжелыми недугами, требующие постоянного лечения и медикаментозной поддержки.

Как получить помощь в Запорожской области?

Один человек может получить 6600 гривен, при условии, что за последние три месяца не получал средств от благотворительных организаций. Деньги будут выплачиваться в течение трех месяцев: по 2200 грн.

За подробной информацией нужно обращаться по телефонам (066) 872 25 56, (093) 156 37 58.

График работы: с понедельника по пятницу: с 10:30 до 15:00. Перерыв с 13:00 до 14:00.

Как получить помощь в Закарпатской области?

Условия те же, но в отличие от Запорожской области, переселенцы в Закарпатье могут получить выплату при условии, что в течение одного месяца (последнего) не получали других подобных выплат.

Для того чтобы зарегистрироваться, нужно воспользоваться этими контактными данными:

г. Ужгород. Следует обратиться по телефону: (063) 574 02 54.

г. Мукачево. Обращайтесь по телефону: (093) 267 12 75.

График работы (Мукачево): понедельник и среда: с 11:00 до 16:00. Перерыв с 13:00 до 14:00.

Дополнительная информация

При оформлении помощи нужно иметь документы, подтверждающие статус ВПЛ и другой сопутствующий (инвалидность, многодетность) и т.д. Деньги будут приходить на отделение Укрпочты. Оформить помощь можно на каждого члена семьи.