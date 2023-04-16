Усилитель больше не требуется: эксперты объяснили, как улучшить сигнал Wi-Fi без ретранслятора

Многие пользователи используют ретрансляторы для улучшения сигнала роутера. Благодаря доступной цене этот вариант очень популярен. В то же время, мало кому известно, что использование репитера может стать причиной задержки передачи данных, сокращения пропускной способности сети и перегрузки эфира.
Мы узнали у профильных профессионалов, как усилить сигнал, не используя усилители сигнала.
Подробности
Для владельцев больших домов наиболее оптимальным вариантом станет переход на использование Mesh-системы. Она позволяет создавать бесшовные покрытия по всему помещению. Разбросанные по нему точки работают как одна сеть. Главное преимущество Mesh-системы – возможность ее расширения в любое время. Допустим, во дворе вашего дома есть “мертвая зона”, где не работает Wi-Fi, в таком случае без особого труда можно установить дополнительный узел связи.
Если же развернуть Mesh-систему вы не планируете, но хотите улучшить качество сигнала, то лучше быть приобрести более мощным маршрутизатором. Как показывает практика, хорошего роутера будет достаточно, для того чтобы обеспечить хорошее покрытие даже в просторной квартире.
В то же время, эксперты не советуют покупать дешевое оборудование. Стоит выбрать маршрутизатор известного производителя, уже имеющего определенную репутацию, иначе вы можете столкнуться с той же проблемой, ради решения которой и покупали новый роутер.
Чтобы получить максимальную скорость и стабильность Wi-Fi-сигнала в доме, расположение роутера играет немаловажную роль.
Вот несколько советов, которые могут помочь:
- Разместите роутер по центру дома: Это обеспечит равномерное покрытие Wi-Fi во всех комнатах.
- Разместите роутер на свободном месте. Постарайтесь разместить роутер вдали от других электронных устройств, таких как телевизоры, микроволновые печи и другие бытовые приборы. Это может помочь предотвратить помехи, которые могут снизить качество сигнала.
- Установите антенны роутера вертикально: Это обеспечит равномерное покрытие Wi-Fi по всем направлениям.
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