Усилитель больше не требуется: эксперты объяснили, как улучшить сигнал Wi-Fi без ретранслятора

Многие пользователи используют ретрансляторы для улучшения сигнала роутера. Благодаря доступной цене этот вариант очень популярен. В то же время, мало кому известно, что использование репитера может стать причиной задержки передачи данных, сокращения пропускной способности сети и перегрузки эфира.

Мы узнали у профильных профессионалов, как усилить сигнал, не используя усилители сигнала.

Подробности

Для владельцев больших домов наиболее оптимальным вариантом станет переход на использование Mesh-системы. Она позволяет создавать бесшовные покрытия по всему помещению. Разбросанные по нему точки работают как одна сеть. Главное преимущество Mesh-системы – возможность ее расширения в любое время. Допустим, во дворе вашего дома есть “мертвая зона”, где не работает Wi-Fi, в таком случае без особого труда можно установить дополнительный узел связи.

Если же развернуть Mesh-систему вы не планируете, но хотите улучшить качество сигнала, то лучше быть приобрести более мощным маршрутизатором. Как показывает практика, хорошего роутера будет достаточно, для того чтобы обеспечить хорошее покрытие даже в просторной квартире.

В то же время, эксперты не советуют покупать дешевое оборудование. Стоит выбрать маршрутизатор известного производителя, уже имеющего определенную репутацию, иначе вы можете столкнуться с той же проблемой, ради решения которой и покупали новый роутер.

Чтобы получить максимальную скорость и стабильность Wi-Fi-сигнала в доме, расположение роутера играет немаловажную роль.

Вот несколько советов, которые могут помочь:

Разместите роутер по центру дома: Это обеспечит равномерное покрытие Wi-Fi во всех комнатах.

Разместите роутер на свободном месте. Постарайтесь разместить роутер вдали от других электронных устройств, таких как телевизоры, микроволновые печи и другие бытовые приборы. Это может помочь предотвратить помехи, которые могут снизить качество сигнала.

Установите антенны роутера вертикально: Это обеспечит равномерное покрытие Wi-Fi по всем направлениям.