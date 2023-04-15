Штраф 34 000 гривен за регулярные переводы между счетами: в ПриватБанке объяснили, что происходит

На днях в сети разгулялась информация о том, что ПриватБанк начал активно штрафовать своих клиентов на сумму 34 000 гривен, если те часто совершают платежи между разными счетами и при этом не занимаются никакой официальной деятельностью. Мол, таким образом банк выявляет лиц, занимающихся предпринимательством, но не регистрируемых как ФЛП. В банке решили прокомментировать эти сообщения, ведь их стало слишком много в разных средствах массовой информации.

ПриватБанк не имеет права штрафовать клиентов

Банки действительно могут проводить финансовый мониторинг, блокировать счета, но не начислять штраф. Что касается штрафов, то это прерогатива Налоговой службы и то только после соответствующего решения суда и наличия доказательств, что лицо действительно занимается бизнесом.

Что касается банка, то заблокировать карту могут не только в рамках финансового мониторинга, но и по ряду других причин:

Подозрение в мошенничестве. Если банк замечает странные действия на карте, например несколько раз неверно введенный пин-код или слишком активное снятие наличных в течение одного дня, карту могут заблокировать. Подозрение в спонсировании терроризма. Карточку заблокируют, если с нее осуществлялись подозрительные платежи на российские счета или тамошние благотворительные фонды. Финансовый мониторинг тоже не стоит недооценивать. Если раньше спокойно можно было переводить с карты на карту 50 000 гривен и ни у кого это не вызывало бы вопросов, то сейчас ваш счет могут заблокировать даже за перевод на сумму 5000 гривен. Банк может попросить вас объяснить источник дохода. Также, под подозрение попадают регулярные платежи на круглую сумму или несколько платежей произведенных в течение дня (такое себе дробление средств).

Но дальше блокировка счета банк не заходит.

“Но если ГНС обращается в банк с определением суда о взыскании штрафа за нарушение налогового законодательства, то банк, конечно, выполнит это постановление и спишет штраф в пользу ГНС. Без него списаний не будет», — заявил пресс-секретарь ПриватБанка Олег Серга.