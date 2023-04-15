Штраф 34 000 гривень за регулярні перекази між рахунками: у ПриватБанку пояснили, що відбувається

Днями в мережі розгулялася інформація про те, що ПриватБанк почав активно штрафувати своїх клієнтів на суму 34 000 гривень, якщо ті часто здійснюють платежі між картками й при цьому не займаються ніякою офіційною діяльністю. Мовляв, таким чином банк виявляє осіб, які займаються підприємництвом, але не реєструються, як ФОП. В банку вирішили прокоментувати ці повідомлення, адже їх стало надто багато в різних засобах масової інформації.

ПриватБанк не має права штрафувати клієнтів

Банки дійсно можуть проводити фінансовий моніторинг, блокувати рахунки, але не нараховувати штраф. Стосовно штрафів, то це прерогатива Податкової служби й то лише після відповідного рішення суду та наявності доказів, що особа дійсно займається тіньовим бізнесом.

Стосовно банку, то заблокувати картку можуть не лише в рамках фінансового моніторингу, а й з ряду інших причин:

Підозра у шахрайстві. Якщо банк помічає дивні дії на картці, наприклад кілька разів невірно введений пін-код, чи надто активне зняття готівки протягом одного дня, то картку можуть заблокувати. Підозра у спонсоруванні тероризму. Картку заблокують якщо з неї здійснювалися підозрілі платежі на російські рахунки чи тамтешні благодійні фонди. Фінансовий моніторинг також не варто недооцінювати. Якщо раніше спокійно можна було переказувати з картки на картку 50 000 гривень і ні в кого це не викликало б запитань, то зараз ваш рахунок можуть заблокувати навіть за переказ на суму 5000 гривень. Банк може попросити вас, пояснити джерело доходу. Також, під підозру потрапляють регулярні платежі на круглу суму, чи кілька платежів здійснених протягом дня (таке собі дробіння коштів).

Далі блокування рахунку банк не заходить.

“Але якщо ДПС звертається до банку з ухвалою суду про стягнення штрафу за порушення податкового законодавства, то банк, звичайно, виконає цю постанову і спише штраф на користь ДПС. Без нього списань не буде», — заявив прес-секретар Приватбанку Олег Серга.