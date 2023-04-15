Стало известно, почему студентам дневной формы обучения стали вручать повестки

В Украине продолжается общая мобилизация, в ходе которой повестки вручают всем военнообязанным. Это мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, не имеющие уважительной причины, чтобы не служить, или хотя бы временной отсрочки. Среди уважительных причин в большинстве своем проблемы со здоровьем, инвалидность, а вот временную отсрочку имеют, например, студенты дневной формы обучения. Но есть исключения. Следовательно, стало известно, что в Харькове вручили повестку студенту четвертого курса, который учится на дневной форме обучения. Наличие студенческого билета работников военкомата почему-то не остановило.

Парень обратился в суд

Несмотря на то, что парень является студентом и имеет отсрочку, его все равно отправили в военкомат и даже зачислили в штат в качестве пулеметчика. Правда, суд принял сторону парня и признал действия военкомата незаконными.

Пока правила такие:

Под мобилизацию не подлежат студенты дневной формы обучения, докторанты, аспиранты, практиканты, а также преподаватели, работающие не менее чем на 0,75 ставки. Студентов могут мобилизовать, но только по их собственному желанию, то есть на добровольной основе. Также под мобилизацию подпадают студенты заочной формы.

«Студент сообщал, что он учится по дневной форме обучения. Однако сейчас мы видим, что центр комплектации говорит, что они вроде бы ничего не знали, и никоим образом никто ничего не сообщил. При этом очень большая проблема. Есть вопросы к самому руководству и должностным лицам этого центра комплектации, что они это не проверили, несмотря на то, что этот человек не достиг 27 лет», — объяснил правозащитник.

Что делать, если повестку вручили?

Если вы студент и вам, несмотря на наличие студенческого билета, вручили повестку, первое, что вам стоит сделать, это предоставить в военкомат письменное заявление об отсрочке. А также все документы, подтверждающие, что вы учитесь. Также все эти бумаги можно отправить официальным письмом в адрес центра комплектования. Если возникают проблемы, тогда следует обращаться в Государственное бюро расследований и параллельно заручаться юридической поддержкой.