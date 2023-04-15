Стало відомо, чому студентам денної форми навчання почали вручати повістки

В Україні продовжує тривати загальна мобілізація в ході якої повістки вручають всім військовозобов’язаним. Це чоловіки віком від 18 до 60 років, які не мають поважної причини, щоб не служити, або бодай тимчасової відстрочки. Серед поважних причин здебільшого проблеми зі здоров’ям, інвалідність, а от тимчасову відстрочку мають, наприклад, студенти денної форми навчання. Але трапляються винятки. Відтак стало відомо, що в Харкові вручили повістку студенту четвертого курсу, який навчається на денній формі навчання. Наявність студентського квитка працівників військкомату чомусь не зупинила.

Хлопець звернувся до суду

Попри те, що хлопець є студентом, і має відстрочку, його все одно відправили до військкомату і навіть зарахували у штат в ролі кулеметника. Щоправда, суд став на бік хлопця і визнав дії військкомату незаконними.

Наразі, правила такі:

Під мобілізацію не підлягають студенти денної форми навчання, докторанти, аспіранти, практиканти, а також викладачі, які працюють не менш як на 0,75 ставки. Студентів можуть мобілізувати, але лише за їх власним бажанням, тобто на добровільній основі. Також, під мобілізацію підпадають студенти заочної форми.

«Студент повідомляв, що він навчається за денною формою навчання. Проте зараз ми бачимо, що центр комплектації каже, що вони нібито нічого не знали, і жодним чином ніхто нічого не повідомив. У цьому дуже велика проблема. Є питання до самого керівництва та посадових осіб цього центру комплектації, що вони це не перевірили, незважаючи на те, що ця людина не досягла 27 років», — пояснив правозахисник.

Що робити, якщо повістку вручили?



Якщо ви студент і вам попри наявність студентського квитка вручили повістку, перше що вам варто зробити, це надати до військкомату письмову заяву про відстрочку та всі документи, які підтверджують, що ви навчаєтесь. Також всі ці папери, можна відправити офіційним листом на адресу центру комплектування. Якщо виникають проблеми, тоді варто звертатися до Державного бюро розслідувань, та паралельно заручатися юридичною підтримкою.