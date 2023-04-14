В ПФУ анонсировали новую помощь, которую украинцы смогут получить с 1 мая

В апреле в Украине заканчивается отопительный сезон. Согласно с первого мая будет перерасчет субсидий. Расчет будет производиться на основе данных полученных за весь отопительный сезон с октября по апрель. Большинство граждан не должны приходить в Пенсионный Фонд и подавать документы, ведь субсидия начисляется автоматически на основе имеющихся в базе данных. Однако есть такие граждане, которым нужно явиться и заново написать заявление.

Кому нужно прийти в Пенсионный фонд?

Обратиться лично с заявлением о начислении субсидии нужно тем, у кого:

Дома живут внутри перемещенные лица. Члены семьи живут в арендованных квартирах/домах и оплачивают коммунальные услуги. Количество лиц, проживающих в доме превышает количество зарегистрированных. Домохозяйство обращается за субсидией для покупки сжиженного газа или твердого бытового топлива.

Если домохозяйства, относящиеся к вышеперечисленному списку, претендуют на субсидию, им нужно прийти в отделение ПФУ, подать соответствующее заявление и заполнить декларацию.

Подать документы можно и другими способами, например по почте, по адресу отделения Пенсионного Фонда. Но будьте внимательны при самостоятельном заполнении заявления и декларации. А также, не забудьте о собственной подписи. Очень много было случаев, когда документы не рассматривали, потому что податель забывал о подписи. Также, подать документы можно онлайн через портал Пенсионного фонда или мобильное приложение. Правда, в данном случае вам нужно иметь собственный кабинет на сайте ПФУ, а еще электронную подпись. Ее можно получить в Дии или через мобильный банкинг, например, ПриватБанк.

Кроме этого, жители сел и поселков городского типа и дальше могут подавать необходимые документы через местные органы самоуправления, то есть поселковые советы. Субсидия будет начислена с началом не отопительного сезона.