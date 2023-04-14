У ПФУ анонсували нову допомогу, яку українці зможуть отримати з 1 травня

У квітні в Україні закінчується опалювальний сезон. Відповідно з першого травня буде перерахунок субсидій. Розрахунок проводитиметься на основі даних отриманих за весь опалювальний сезон з жовтня по квітень. Більшість громадян не повинні приходити в Пенсійний Фонд і подавати документи, адже субсидія нарахується автоматично на основі даних, які є в базі. Однак є такі громадяни, яким потрібно з’явитися і заново написати заяву.

Кому потрібно прийти у Пенсійний фонд?

Звернутися особисто з заявою про нарахування субсидії потрібно тим в кого:

Вдома живуть внутрішньо переміщені особи. Члени родини живуть в орендованих квартирах/будинках і сплачують комунальні послуги. Кількість осіб, які проживають в помешканні перебільшує кількість зареєстрованих. Домогосподарство звертається за субсидією для покупки зрідженого газу або твердого побутового палива.

Якщо домогосподарства, що належать до вищепереліченого списку претендують на субсидію, їм потрібно прийти до відділення ПФУ, подати відповідну заяву і заповнити декларацію.

Подати документи можна й іншими способами, наприклад поштою, на адресу відділення Пенсійного Фонду. Але будьте уважні при самостійному заповненні заяви й декларації. А також, не забудьте про власний підпис. Дуже багато було випадків, коли документи не розглядали, бо подавач забував про підпис. Також, подати документи можна онлайн через портал Пенсійного Фонду, або мобільний додаток.

Щоправда, в даному випадку вам потрібно мати власний кабінет на сайті ПФУ, а ще електронний підпис. Його можна отримати в Дії, або через мобільний банкінг, наприклад, ПриватБанк.

Крім цього, мешканці сіл та селищ міського типу і надалі можуть подавати необхідні документи через місцеві органи самоврядування, тобто селищні ради. Субсидія буде нарахована з початком не опалювального сезону.