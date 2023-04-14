Абоненты Vodafone смогут передавать показатели счетчиков не так, как все остальные украинцы: детали инновации

Компания Водафон еще раз доказывает, что идет в ногу со временем. Данный мобильный оператор обслуживает львиную долю населения. Такое множество абонентов обусловлено тем, что компания предоставляет действительно выгодные тарифы и уникальные услуги. Здесь и безлимитный интернет, и звонки за границей, безлимитное пользование многими популярными приложениями. А совсем скоро вообще все кардинально изменится. Водафон покупает биллинг-систему за миллиард гривен. Это позволит предоставлять абонентам множество новых услуг. Ничего похожего ни один другой украинский оператор предложить не сможет.
Услуг станет гораздо больше
«Мы меняем биллинговую систему. Сейчас у нас есть контракт с Amdocs. Это достаточно большой проект, на несколько лет, не только для компании, но и для телеком-отрасли вообще. Он принесет нам новые возможности и в смежных индустриях», – заявил директор по стратегии компании Дмитрий Пономаренко.
Эта система позволит значительно расшириться в плане предоставления услуг. То есть выйти за рамки обычной мобильной связи и перейти на другие отрасли.
“Это может быть даже измерение потребления электроэнергии с автоматической передачей данных в энергетические компании”, — подчеркнул представитель оператора.
Простыми словами абоненты смогут по-новому подавать показатели счетчиков гораздо проще и быстрее.
Мобильные операторы анонсировали бюджетные тарифы
К теме мобильной связи, отметим, что все три мобильных оператора Украины, а именно Киевстар, Водафон и Лайфселл, предложили обновленные тарифы, которые могут быть выгодны для пенсионеров, или людей с низким уровнем дохода. К примеру, в Лайфселле такой тариф стоит около 100 гривен. В него включен безлимит в сети, достаточно много минут на другие номера и несколько гигабайт интернета. Фишка более дешевых тарифов — меньше интернета, а значит, ниже цена.
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